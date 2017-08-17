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17 августа 2017, 18:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичок ЦСКА защитник Алексей Марченко сыграет в заключительном матче Кубка мэра по хоккею против московского «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Никитин.

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с Марченко о трехлетнем контракте. Ранее игрок выступал в Национальной хоккейной лиге за «Детройт» и «Торонто».

«Мы планируем дать ему завтра сыграть. Человеку нужна чистая игровая практика. Состояние у него хорошее. Думаю, что завтра он появится в игре», — сказал Никитин.

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