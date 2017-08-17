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17 августа 2017, 18:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» одолел «Югру» на мемориале Виктора Блинова

Хабаровский «Амур» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой» в рамках предсезонного мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 2:1.

Хабаровский Амур одержал победу над <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югрой</span> в рамках предсезонного мемориала Виктора <span class=error>Блинова</span> встреча завершилась со счётом 2:1. Увеличить
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Во втором периоде хабаровская команда обеспечила себе преимущество в два гола, удачными бросками отметились Дмитрий Клопов и Вячеслав Ушенин. До конца встречи подопечные Игоря Захаркина отыграли только одну шайбу, которую записал на свой счёт Велли-Матти Савинайнен.

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