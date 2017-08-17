«Амур» одолел «Югру» на мемориале Виктора Блинова

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Во втором периоде хабаровская команда обеспечила себе преимущество в два гола, удачными бросками отметились Дмитрий Клопов и Вячеслав Ушенин. До конца встречи подопечные Игоря Захаркина отыграли только одну шайбу, которую записал на свой счёт Велли-Матти Савинайнен.