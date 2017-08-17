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17 августа 2017, 18:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковным Витязем в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в столичном ледовом дворце «Мегаспорт», завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Сергей Шумаков (22-я минута) и Константин Окулов (31), у «Витязя» отличился Алексей Семенов (38).

В заключительный день турнира в пятницу ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а «Витязь» — со «Спартаком».

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Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Ак Барсу» и стали четвертыми на Кубке ЛЖД

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Ак Барсу» и стали четвертыми на Кубке ЛЖД

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) в овертайме и заняли четвертое место на Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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