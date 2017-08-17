Хоккеисты ЦСКА обыграли «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы

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Встреча, прошедшая в четверг в столичном ледовом дворце «Мегаспорт», завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Сергей Шумаков (22-я минута) и Константин Окулов (31), у «Витязя» отличился Алексей Семенов (38).

В заключительный день турнира в пятницу ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а «Витязь» — со «Спартаком».