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17 августа 2017, 18:36 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Ак Барсу» и стали четвертыми на Кубке ЛЖД

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) в овертайме и заняли четвертое место на Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от предыдущего матча с казанским клубом (16 августа — 3:2 по <span class=error>буллитам</span> в пользу минчан) <span class=error>динамовцы</span> на старте игры не оказались в роли догоняющих. Увеличить
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В отличие от предыдущего матча с казанским клубом (16 августа — 3:2 по буллитам в пользу минчан) динамовцы на старте игры не оказались в роли догоняющих. Счет на 14-й минуте первого периода открыл Александр Китаров. После перерыва на пятачке у ворот «Ак Барса» вовремя сыграл на добивании шайбы Сергей Дрозд, увеличив преимущество белорусской команды — 2:0. Казанцы усилиями Станислава Галиева и Джастина Азеведо к 44-й минуте поединка счет сравняли -2:2. «Зубры» упустили шанс забросить в третий раз после выхода один на один Артура Гавруса, который не переиграл голкипера «Ак Барса». Основное время встречи завершилось вничью, а в дополнительное время нападающий «барсов» Джастин Азеведо убежал один на один с голкипером минчан Юнасом Энротом и забросил решающую шайбу во встрече — 3:2.

Минское «Динамо» в прошедшем матче с «Ак Баросм» выступало в следующем составе: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Клинкхаммер — Ковыршин — Фонтейн; Денисов — Шинкевич, Павлович — Кулаков — Матерухин; Дюков — Знахаренко, Лингле — Китаров — Степанов; Гаврус — Волков — Дрозд; Устиненко, Амброжейчик, Буйницкий.

В финале турнира в столице Латвии встретятся ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо» (19.30).

Для подопечных Горди Дуайера Кубок ЛЖД стал заключительным подготовительным турниром перед началом выступления в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, в которой минчане стартуют 23 августа домашней встречей с финским «Йокеритом» (19.30). 25 августа белорусская команда примет подмосковный «Витязь» (19.30), а 27 примет на своей площадке московский ЦСКА (17.00).

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