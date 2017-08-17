Захаркин променял журналистов на шахматы. Непросто работать в «Югре»
Репортаж Алексея Шевченко с предсезонного турнира в Омске — Мемориала Виктора Блинова.
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Видимо, что-то случилось...
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ПРОБЛЕМЫ «АМУРА»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов попал в труднейшее положение перед этим сезоном. Ему предстоит начать чемипонат с восьми гостевых встреч и каждый из соперников совсем непростой.
— Да что вы переживаете по этому поводу, — отмахивается он каждый раз, когда я напоминаю ему об этом. — Мы готовимся, мы собираем характерных ребят, которые будут играть через не могу, выкладываться полностью. Я не сомневаюсь в них. Моя задача мотивировать парней, убеждать, что они обязаны доказать всем, что на них зря поставили крест.
На турнире в Омске «Амур» даже вел в счете по ходу игры с «Авангардом», но
У хабаровчан — эпидемия травм. Выбыли сразу четыре основных защитника, в числе которых Михал Йордан и Виталий Атюшов. В клубе, где даже потеря одного игрока основного состава — удар, ждать результата не было смысла. Мартемьянов, понятно, переживает после поражения, но повторяет:
— Лучше сейчас проиграть, чем в сезоне.
Мы с ним очень часто встречаемся в лобби, пьем кофе, потихоньку тренер делится своей философией, и она мне все больше нравится. У него присутствуют человеческие аргументы, без особой напыщенности. Свердловская школа. А уж слушать про старые времена одно удовольствие.
— Играем
Я с упоением слушаю эти рассказы, так как понимаю, что это правда. У меня пищит телефон.
— Ого, Драйзайтль на 6 лет подписал, — не сдерживаюсь я.
— Я с его отцом же играл, — вспоминает тренер «Амура». — С Петером. Только не немец он никакой, а чех. Я ему говорил: «Ты вообще, Петя, русский».
С Мартемьяновым всегда интересно.
ЗАХАРКИНА УСТРАИВАЮТ ДАЖЕ ПОРАЖЕНИЯ
В этом году предсезонные турниры
Но в Омске бой
Все остальные игроки спокойны. Игорь Захаркин наблюдает за поражениями своей команды с убедительным равнодушием, а в отеле никак не может найти время для журналистов, так как постоянно убегает играть в шахматы с тренерским штабом. Но после матчей он
— Шведские форварды «Авангарда»? — удивляется он вопросу после матча. — Они, конечно, сыграны, но остроты я не вижу.
После неудачи в матче с «Барысом» он выдает следующее:
— Меня поражение со счетом 2:4 полностью устраивает.
Выступление «Югры» в новом сезоне — одна из самых больших загадок. Вроде бы состав команды совершенно неубедителен. Да, есть
Андрей Анкудинов смело заключает пари на то, что его команда точно попадает в
— У нас в команде все честно, — рассказывает он. — Если есть
— Проигрываете вы часто, — вставляю я.
— Ничего страшно, — пожимает плечами Антон. — У нас идет полностью расписанная подготовка к сезону. Еще за неделю до турнира в Омске мы знали, кто в какой встрече выходит. Думаю, что во время официальных матчей все наладится.
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА КРИКУНОВА
«Автомобилист» предсезонные турниры не выигрывает, но сейчас эта команда одна из самых играющих. Многие считают, что главный тренер Владимир Крикунов — первый кандидат на отставку, но пока не видно, с чего бы это его должны уволить.
Все бегут, все создают, тотальный хоккей, да еще и с надежной обороной и великолепным вратарем. Наверное, Крикунова отправляют в отставку по привычке.
— Да у нас баллоны были один раз, — усмехается он. — При этом без фанатизма.
— Все их боятся.
— Да не будет никакого толка от игроков, которые слабы физически. Нет шансов в у них на таком уровне. Не единого. Почему несмотря на свои габариты Алексей Симаков так долго играет. Да он просто сильный!
— Симаков шутит, что при вас начал — при вас закончит.
— И я с ним. Это мой последний сезон. Если я полностью его отработаю, то уйду. Но напоследок я хочу
Крикунов, говоря об уходе не шутит, но, мне кажется, что он
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Омска.
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