Захаркин променял журналистов на шахматы. Непросто работать в «Югре»

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ПРОБЛЕМЫ «АМУРА»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов попал в труднейшее положение перед этим сезоном. Ему предстоит начать чемипонат с восьми гостевых встреч и каждый из соперников совсем непростой.

— Да что вы переживаете по этому поводу, — отмахивается он каждый раз, когда я напоминаю ему об этом. — Мы готовимся, мы собираем характерных ребят, которые будут играть через не могу, выкладываться полностью. Я не сомневаюсь в них. Моя задача мотивировать парней, убеждать, что они обязаны доказать всем, что на них зря поставили крест.

На турнире в Омске «Амур» даже вел в счете по ходу игры с «Авангардом», но все-таки уступил.

У хабаровчан — эпидемия травм. Выбыли сразу четыре основных защитника, в числе которых Михал Йордан и Виталий Атюшов. В клубе, где даже потеря одного игрока основного состава — удар, ждать результата не было смысла. Мартемьянов, понятно, переживает после поражения, но повторяет:

— Лучше сейчас проиграть, чем в сезоне.

Мы с ним очень часто встречаемся в лобби, пьем кофе, потихоньку тренер делится своей философией, и она мне все больше нравится. У него присутствуют человеческие аргументы, без особой напыщенности. Свердловская школа. А уж слушать про старые времена одно удовольствие.

— Играем какой-то матч, мне шайбой в зубы попадает, кровища. Выпадает золотая коронка. Я успеваю подхватить и к доктору ее, — вспоминает он. — Отдаю ему, а игра-то продолжается, нельзя со льда уходить. Потом отвезли в больницу, поставили обратно и никаких больничных.

Я с упоением слушаю эти рассказы, так как понимаю, что это правда. У меня пищит телефон.

— Ого, Драйзайтль на 6 лет подписал, — не сдерживаюсь я.

— Я с его отцом же играл, — вспоминает тренер «Амура». — С Петером. Только не немец он никакой, а чех. Я ему говорил: «Ты вообще, Петя, русский».

С Мартемьяновым всегда интересно.

ЗАХАРКИНА УСТРАИВАЮТ ДАЖЕ ПОРАЖЕНИЯ

В этом году предсезонные турниры какие-то слишком мирные, лишь в «Нефтехимике» по привычке дают жару, а в Нижнем Новгороде была маленькая попытка подраться, да и то со стороны клуба ВХЛ из Новокузнецка.

Но в Омске бой все-таки случился. В конце второго периода Николай Лемтюгов попал под удар Томаша Зогорны из «Амура» и оказался в нокауте. Это был короткий, но весьма зрелищный бой. Самое печальное, что Николай не успел ударить первым, а именно это было его козырем в многочисленных потасовках.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Не смогли переиграть <a href="https://twitter.com/hcavangardomsk">@hcavangardomsk</a> на «Мемориале Блинова». Зато отметились несколькими очень яркими моментами: <a href="https://t.co/aTnqKqBqvQ">https://t.co/aTnqKqBqvQ</a> <a href="https://t.co/OZBi7XJglF">pic.twitter.com/OZBi7XJglF</a></p>— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) <a href="https://twitter.com/hcamur/status/897992578569822208">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все остальные игроки спокойны. Игорь Захаркин наблюдает за поражениями своей команды с убедительным равнодушием, а в отеле никак не может найти время для журналистов, так как постоянно убегает играть в шахматы с тренерским штабом. Но после матчей он все-таки иногда веселит.

— Шведские форварды «Авангарда»? — удивляется он вопросу после матча. — Они, конечно, сыграны, но остроты я не вижу.

После неудачи в матче с «Барысом» он выдает следующее:

— Меня поражение со счетом 2:4 полностью устраивает.

Выступление «Югры» в новом сезоне — одна из самых больших загадок. Вроде бы состав команды совершенно неубедителен. Да, есть пара-тройка неплохих игроков, но не больше. Но при этом работает Игорь Захаркин, который не любит проигрывать.

Андрей Анкудинов смело заключает пари на то, что его команда точно попадает в плей-офф, а Антон Курьянов позже аргументирует.

— У нас в команде все честно, — рассказывает он. — Если есть какие-то вопросы, то сразу их обсуждают. Если что-то не устраивает, то не плетут интриги, а объясняют все честно. Кому-то предлагают сократить контракт после предсезонной подготовки. Но при этом объясняют, почему идут на такой шаг. Хочешь — оставайся.

— Проигрываете вы часто, — вставляю я.

— Ничего страшно, — пожимает плечами Антон. — У нас идет полностью расписанная подготовка к сезону. Еще за неделю до турнира в Омске мы знали, кто в какой встрече выходит. Думаю, что во время официальных матчей все наладится.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА КРИКУНОВА

«Автомобилист» предсезонные турниры не выигрывает, но сейчас эта команда одна из самых играющих. Многие считают, что главный тренер Владимир Крикунов — первый кандидат на отставку, но пока не видно, с чего бы это его должны уволить.

Все бегут, все создают, тотальный хоккей, да еще и с надежной обороной и великолепным вратарем. Наверное, Крикунова отправляют в отставку по привычке. Из-за баллонов.

— Да у нас баллоны были один раз, — усмехается он. — При этом без фанатизма. Раньше-то я по четыре человека сажал, а сейчас — по три.

— Все их боятся.

— Да не будет никакого толка от игроков, которые слабы физически. Нет шансов в у них на таком уровне. Не единого. Почему несмотря на свои габариты Алексей Симаков так долго играет. Да он просто сильный!

— Симаков шутит, что при вас начал — при вас закончит.

— И я с ним. Это мой последний сезон. Если я полностью его отработаю, то уйду. Но напоследок я хочу что-то выиграть с «Автомобилистом».

Крикунов, говоря об уходе не шутит, но, мне кажется, что он все-таки передумает. Если «Автомобилист» в сезоне будет играть также круто, как летом, то его просто уговорят остаться. А он не будет сопротивляться.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Омска.