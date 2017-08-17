«Я верю в нашу команду. Надеюсь, что с приходом новых тренеров — Вадика Епанчинцева и Андрея Потайчука — она начнёт играть в более комбинационный и атакующий хоккей. То есть в тот хоккей, который в своё время сделал «Спартак», наверное, самой популярной командой страны.

ЦСКА скупил всех, кого только можно, но при всей моей симпатии к этому клубу он не может купить главного — любовь со стороны болельщиков. Наш народ не сильно любит богатых — и, наоборот, сочувствует неблагополучным. Поэтому, мне кажется, что, как и в прошлом сезоне, на «Спартак» будет ходить в два-три раза больше болельщиков, чем на ЦСКА. И это притом что мы только мечтаем о путёвке в плей-офф, а красно-синие три года подряд становились «гладкими» чемпионами.