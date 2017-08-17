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Это связано с подготовкой ледовой арены к другому мероприятию. Изменение даты матча состоялось по обоюдному согласию команд, в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ.

Команды сыграют в Ярославле 30 декабря 2017 года.

Ярославцы начнут чемпионат серией домашних матчей с ЦСКА (23.08), «Слованом» (25.08) и «Йокеритом» (27.08). «Витязь» стартует на выезде матчами с московским «Динамо» (23.08), минским «Динамо» (25.08) и СКА (27.08).