КХЛ перенесла матч «Локомотив» — «Витязь» с августа на декабрь
КХЛ перенесла матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем», который должен был состояться в Ярославле 29 августа, сообщается на официальном сайте лиги.
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Это связано с подготовкой ледовой арены к другому мероприятию. Изменение даты матча состоялось по обоюдному согласию команд, в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ.
Команды сыграют в Ярославле 30 декабря 2017 года.
Ярославцы начнут чемпионат серией домашних матчей с ЦСКА (23.08), «Слованом» (25.08) и «Йокеритом» (27.08). «Витязь» стартует на выезде матчами с московским «Динамо» (23.08), минским «Динамо» (25.08) и СКА (27.08).
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