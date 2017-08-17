Возможен ли иностранный чемпион в КХЛ?

ТРЕНЕР

Юкка ЯЛОНЕН

На примерах нынешнего главного тренера «Йокерита» и его предшественника Эркки Вестерлунда видна разница между просто хорошим и по-настоявшему классным специалистами. У Ялонена есть заслуги, дело он свое знает и обладает сильными качествами. Он умеет создавать хорошую атмосферу в коллективе и выжимать максимум из игроков средних способностей. Еще во время работы в финском чемпионате его команды отличались тем, что могут перебегать и переработать любого соперника. Однако с тактическими ухищрениями и умением максимально задействовать потенциал творческих игроков у Ялонена всегда возникали трудности. Опыт его работы в СКА, где финн так и не достучался до звезд команды, это с очевидностью доказал.

Теперь представьте СКА с Олегом Знарком, ЦСКА с Дмитрием Квартальновым/Игорем Никитным, «Локомотив» с Алексеем Кудашовым и даже «Торпедо» с Петерисом Скудрой. У этих специалистов до кровавых мальчиков в глазах пашут все, включая запасных вратарей. Разве в такой ситуации у «Йокерита» есть шанс сотворить сенсацию? Едва ли. В этой связи именно Ялонен выглядит слабым звеном на данном этапе, что еще обиднее для поклонников команды из Хельсинки. Ведь нынешний состав кажется самым сильным за то время, что «клоуны» выступают в КХЛ.

Есть и звезды, и надежная оборонительная линия, и крепкие вратари. Даже с глубиной состава почти все нормально. Руководство клуба во всем ведет себя с нордической степенностью, поэтому ждать от спокойного как удав генерального менеджера Яри Курри каких-то резких шагов не стоит. Разве что команда проиграет матчей десять подряд. Хотя о том, кого именно стоит подбирать на место преемника Ялонена, надо думать уже сейчас.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: в. Ряме (Пеликанс, Финляндия), з. Гилрой (Спартак), з. Кивисте (Автомобилист), з. Ландин (Биль, Швейцария), з. Нурмиканта, н. Рантаескола (оба — Киекко-Вантаа, Финляндия), з. Леписто (Салават Юлаев), н. Иконен (Сиракьюз, АХЛ), н. Н. Йенсен (Рейнджерс, НХЛ), н. Палола (Векше, Швеция), н. Ратилайнен (Йокипоят, Финляндия), н. Толванен (Су-Сити, USHL), н. Эмбрих (Эссят).

Ушли: в. Каутто, в. Хелениус, з. Ч. Геноуэй (Лада), з. Кулда (Куньлунь), н. А. Мяккинен, н. М. Мяккинен (оба — Киекко-Вантаа, Финляндия), з. Лаюнен (Спартак), з. Яакола (ХВ-71, Швеция), н. Гюмер (Калпа, Финляндия), н. Риссанен (Витязь), н. Салминен, н. Хишон (Лулео, Швеция).

На трансферном рынке джокеры сработали очень здорово. Особенно с учетом того, что в силу скромного по меркам КХЛ бюджета в Хельсинки считают каждый евро. Нынешний сезон для «Йокерита» юбилейный, планируется проведение матча на открытом льду против СКА, и клуб сделает все, чтобы чемпионат стал запоминающимся событием. Значит, надо как минимум пошуметь в плей-офф.

Состав под эту задачу собран как минимум хороший. Больше остальных впечатляет линия обороны. Четыре ведущих защитника — Мэтт Гилрой, Майк Ландин, Томми Кивисте и Сами Леписто — заработали отличную репутацию за время выступления в нашей лиге. Все находятся если не на пике карьеры, то в хорошем по любым хоккейным меркам возрасте, обладая при этом колоссальным опытом от игры в НХЛ до участия на Олимпиадах и чемпионатах мира. С учетом наличия в команде пары датских сборников Оливер Лаурдисен — Йеспер Йенсен защита «Йокерита» выглядит почти идеально: есть люди, умеющие помочь атаке и большинству, есть те, кто «убьет» меньшинство и заблокирует собственным телом бросок соперника. Про солидные габариты и хорошее катание даже говорить не приходится. Если вдобавок к крепкому американскому вратарю Райану Заполски наберет оптимальные кондиции и когда-то блиставший в «Авангарде» Кари Ряме, то забить «Йокериту» будет очень сложно.

В атаке все выглядит почти также привлекательно. Олли Палола провел отличный сезон в шведском «Векше» и теперь попытается доказать, что его провальное выступление за «Витязь» два года назад было стечением обстоятельств. Никлас Йенсен, завербованный в системе «Рейнджерс», за океаном не закрепился в НХЛ только из-за высокой конкуренции. Габариты, катание и шикарный бросок делают этого датчанина одним из претендентов на роль главного открытия сезона в КХЛ.

ЗВЕЗДА

Петер РЕГИН

На датчанине завязано очень многое в игре «Йокерите». Умный, техничный центральный нападающий особенно незаменим в большинстве. Если у него возникнут проблемы со здоровьем, то атакующий потенциал команды снизится чуть ли не вдвое. О том, насколько велика роль датчанина в клубе, говорит и тот факт, что он является капитаном команды.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Эли ТОЛВАНЕН

Похоже, у многих молодых игроков и их агентов мозги начинают работать в нужном направлении. Жаль, что нечасто так приходится говорить про россиян. Недавний пример первого номера драфта-2016 и лучшего новичка прошлого сезона, американского нападающего Остона Мэттьюза говорит сам за себя. Сезон во взрослом хоккее, проведенный в Швейцарии, только помог ему в развитии и как следует подготовил к дебюту в НХЛ.

Финский снайпер Эли Толванен два года отыграл в сильнейшей молодежной лиге США. Он попутно успел за это время в составе юниорской сборной победить на чемпионате мира, набрав на том турнире больше всех очков, забросив больше всех шайб и попав в символическую сборную. Прошлой зимой Толванен в 17 лет дебютировал на МЧМ, где смотрелся очень достойно, а летом под 30-м номером на драфте его выбрал финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл».

Пробиться в НХЛ сейчас ему нереально, поэтому вариант с «Йокеритом» пришелся как нельзя кстати. Толванен в первую очередь снайпер, способный сделать гол из полумомента. В предсезонных играх он уже начал забивать, в частности, поразил ворота СКА, и получил шанс попробовать свои силы в первом звене рядом с капитаном команды Регином. Если у юниора все будет и дальше развиваться по восходящей, то уже в нынешнем сезоне мы станем свидетелями рождения новой финской звездочки.

ИНТРИГА

В прошлом сезоне «Йокерит» только в концовке регулярного чемпионата смог обеспечить себе место в плей-офф, угодив в матчах на вылет под мощный ЦСКА. Сейчас команда обязана прописаться в восьмерке гораздо увереннее. Сумеет ли Юкко Ялонен раскрыть максимально способности своего состава и выйти хотя бы во второй раунд Кубка Гагарина? На бумаге в Западной конференции составы сильнее только у двух армейских «олигархов».

ЦИТАТА

— Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, хоть и не кричим об этом на каждом шагу.

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри КУРРИ.

ЦИФРА

50 — нынешний сезон для клуба, основанного в 1967 году, является юбилейным.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ