Возможен ли иностранный чемпион в КХЛ?
«СЭ» продолжает представление главных претендентов на Кубок Гагарина. На очереди — финский «Йокерит».
ТРЕНЕР
Юкка ЯЛОНЕН
На примерах нынешнего главного тренера «Йокерита» и его предшественника Эркки Вестерлунда видна разница между просто хорошим и
Теперь представьте СКА с Олегом Знарком, ЦСКА с Дмитрием Квартальновым/Игорем Никитным, «Локомотив» с Алексеем Кудашовым и даже «Торпедо» с Петерисом Скудрой. У этих специалистов до кровавых мальчиков в глазах пашут все, включая запасных вратарей. Разве в такой ситуации у «Йокерита» есть шанс сотворить сенсацию? Едва ли. В этой связи именно Ялонен выглядит слабым звеном на данном этапе, что еще обиднее для поклонников команды из Хельсинки. Ведь нынешний состав кажется самым сильным за то время, что «клоуны» выступают в КХЛ.
Есть и звезды, и надежная оборонительная линия, и крепкие вратари. Даже с глубиной состава почти все нормально. Руководство клуба во всем ведет себя с нордической степенностью, поэтому ждать от спокойного как удав генерального менеджера Яри Курри
ТРАНСФЕРЫ
Пришли: в. Ряме (Пеликанс, Финляндия), з. Гилрой (Спартак), з. Кивисте (Автомобилист), з. Ландин (Биль, Швейцария), з. Нурмиканта, н. Рантаескола (оба —
Ушли: в. Каутто, в. Хелениус, з. Ч. Геноуэй (Лада), з. Кулда (Куньлунь), н. А. Мяккинен, н. М. Мяккинен (оба —
На трансферном рынке джокеры сработали очень здорово. Особенно с учетом того, что в силу скромного по меркам КХЛ бюджета в Хельсинки считают каждый евро. Нынешний сезон для «Йокерита» юбилейный, планируется проведение матча на открытом льду против СКА, и клуб сделает все, чтобы чемпионат стал запоминающимся событием. Значит, надо как минимум пошуметь в
Состав под эту задачу собран как минимум хороший. Больше остальных впечатляет линия обороны. Четыре ведущих защитника — Мэтт Гилрой, Майк Ландин, Томми Кивисте и Сами Леписто — заработали отличную репутацию за время выступления в нашей лиге. Все находятся если не на пике карьеры, то в хорошем по любым хоккейным меркам возрасте, обладая при этом колоссальным опытом от игры в НХЛ до участия на Олимпиадах и чемпионатах мира. С учетом наличия в команде пары датских сборников Оливер Лаурдисен — Йеспер Йенсен защита «Йокерита» выглядит почти идеально: есть люди, умеющие помочь атаке и большинству, есть те, кто «убьет» меньшинство и заблокирует собственным телом бросок соперника. Про солидные габариты и хорошее катание даже говорить не приходится. Если вдобавок к крепкому американскому вратарю Райану Заполски наберет оптимальные кондиции и
В атаке все выглядит почти также привлекательно. Олли Палола провел отличный сезон в шведском «Векше» и теперь попытается доказать, что его провальное выступление за «Витязь» два года назад было стечением обстоятельств. Никлас Йенсен, завербованный в системе «Рейнджерс», за океаном не закрепился в НХЛ только
ЗВЕЗДА
Петер РЕГИН
На датчанине завязано очень многое в игре «Йокерите». Умный, техничный центральный нападающий особенно незаменим в большинстве. Если у него возникнут проблемы со здоровьем, то атакующий потенциал команды снизится чуть ли не вдвое. О том, насколько велика роль датчанина в клубе, говорит и тот факт, что он является капитаном команды.
МОЛОДОЙ ИГРОК
Эли ТОЛВАНЕН
Похоже, у многих молодых игроков и их агентов мозги начинают работать в нужном направлении. Жаль, что нечасто так приходится говорить про россиян. Недавний пример первого номера драфта-2016 и лучшего новичка прошлого сезона, американского нападающего Остона Мэттьюза говорит сам за себя. Сезон во взрослом хоккее, проведенный в Швейцарии, только помог ему в развитии и как следует подготовил к дебюту в НХЛ.
Финский снайпер Эли Толванен два года отыграл в сильнейшей молодежной лиге США. Он попутно успел за это время в составе юниорской сборной победить на чемпионате мира, набрав на том турнире больше всех очков, забросив больше всех шайб и попав в символическую сборную. Прошлой зимой Толванен в 17 лет дебютировал на МЧМ, где смотрелся очень достойно, а летом под 30-м номером на драфте его выбрал финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл».
Пробиться в НХЛ сейчас ему нереально, поэтому вариант с «Йокеритом» пришелся как нельзя кстати. Толванен в первую очередь снайпер, способный сделать гол из полумомента. В предсезонных играх он уже начал забивать, в частности, поразил ворота СКА, и получил шанс попробовать свои силы в первом звене рядом с капитаном команды Регином. Если у юниора все будет и дальше развиваться по восходящей, то уже в нынешнем сезоне мы станем свидетелями рождения новой финской звездочки.
ИНТРИГА
В прошлом сезоне «Йокерит» только в концовке регулярного чемпионата смог обеспечить себе место в
ЦИТАТА
— Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, хоть и не кричим об этом на каждом шагу.
Генеральный менеджер «Йокерита» Яри КУРРИ.
ЦИФРА
50 — нынешний сезон для клуба, основанного в 1967 году, является юбилейным.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ
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