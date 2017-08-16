Какую Канаду обыграл СКА?

В составе сборной «кленовых», приехавшей в Санкт-Петербург, кахаэловцев меньше, чем было в Сочи. Соответственно, игровые кондиции в среднем по больнице — похуже. Потому что европейские лиги, начинающие сезон значительно позже — почти на три недели (а шведы и вовсе на месяц) только начали подготовку. Добавьте к этому то, что эти ребята почти никогда между собой не пересекались. Главный тренер олимпийской сборной Уилли Дежарден пока толком не знаком ни с кем, «плавая» в номерах и фамилиях, если задавать предметные вопросы. Да и ко всему прочему реальных кандидатов на поездку в Пхенчан на турнире Пучкова выступает человек семь. Вряд ли больше — тут далеко не все лидеры даже своих клубов, зачастую — не самых сильных, что уж говорить об олимпийской сборной. А из игравшего в матче состава СКА на Олимпиаду поедет примерно человек восемь. Возможно — больше. И это сыгранная команда, в которой произошла лишь пара изменений, да еще и есть мастера, уровня которых у Канады просто не будет, даже если в Корею подъедут Джером Игинла и Шейн Доан, чего пока нельзя исключать.

При всем этом — проблем армейцы, мягко говоря, не избежали. К той череде удалений, что произошла у сборной Канады в конце второго периода, что позволило СКА потренировать розыгрыш «5 на 3», на табло горели нули, да и по моментам счет был равным — 4:4. Что несколько забавляет, учитывая задачи команд. Одни — просто проводят просмотр, прицеливаясь определиться с костяком к Кубку Первого канала, а потом уже на Кубке Шпенглера принять заключительные решения. Другим — через четыре дня открывать регулярный чемпионат КХЛ.

Обратило на себя внимание то, насколько более целостной стала игра Канады по сравнению с Сочи. Держаден по-прежнему не находил себе места, активно перемещаясь вдоль скамейки и постоянно переминаясь с ноги на ногу, но системно увиденное ему определенно должно было понравиться. Состав сменился полностью, однако тренерский штаб уже явно знал, руководствуясь опытом предыдущего турнира — Sochi Hockey Open, какой круг задач необходимо обрисовать. Стало куда меньше хаоса в командных действиях. При этом надо понимать, что наиграть что-либо за такой короткий срок в принципе нереально. Обычно в таких случаях тренеры уделяют самое большое внимание сменам (кто куда бежит в какой ситуации) и тому, как должен действовать первый нападающий после подбора, и третий — при потере. Остальное — уже детали, подразумевающие взаимодействия, в которые сильно вдаваться просто нет времени, можно только в общих чертах обсудить и надеяться на навык чтения игры у подопечных.

И даже так у Канады получалось очень даже ничего. СКА постоянно застревал в средней зоне, где канадцы расставлялись нейтрально «1−2−2» (живо напрашивались параллели с московским «Динамо» периода Знарка). Видно, конечно, что мастерства в целом поменьше, но все очень грамотно, позиционки с разменами позиций вбиты в подкорку, низко играющие крайние форварды выжимали, как учили их с детства, оппонентов на периметр, вбросы и забросы работали, без давления на ворота, понятно, не обошлось.

Когда смотришь на эти «надцатые» составы у канадцев, совершенно не понимаешь, почему все заранее отдали сборной России победу на Олимпиаде. У этих в массе своей не хватающих звезд с неба ребят мечта — сгонять на Игры. У каждого первого. Они и без того готовы пахать на износ даже на предсезонке. А там — еще и запах золота добавится. И болельщики появятся. В Питере был всего один — с довольно большим флагом и в свитере Гретцки.

Кстати, ближе к концу второго периода само собой вспомнилось, что Олег Знарок ни разу за всю свою тренерскую карьеру Канаду не обыгрывал. С почином. Хоть так — на предсезонном турнире. С чего-то ж надо начинать.