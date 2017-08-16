Какую Канаду обыграл СКА?
Разбирается Игорь Еронко.
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В составе сборной «кленовых», приехавшей в
При всем этом — проблем армейцы, мягко говоря, не избежали. К той череде удалений, что произошла у сборной Канады в конце второго периода, что позволило СКА потренировать розыгрыш «5 на 3», на табло горели нули, да и по моментам счет был равным — 4:4. Что несколько забавляет, учитывая задачи команд. Одни — просто проводят просмотр, прицеливаясь определиться с костяком к Кубку Первого канала, а потом уже на Кубке Шпенглера принять заключительные решения. Другим — через четыре дня открывать регулярный чемпионат КХЛ.
Обратило на себя внимание то, насколько более целостной стала игра Канады по сравнению с Сочи. Держаден
И даже так у Канады получалось очень даже ничего. СКА постоянно застревал в средней зоне, где канадцы расставлялись нейтрально «1−2−2» (живо напрашивались параллели с московским «Динамо» периода Знарка). Видно, конечно, что мастерства в целом поменьше, но все очень грамотно, позиционки с разменами позиций вбиты в подкорку, низко играющие крайние форварды выжимали, как учили их с детства, оппонентов на периметр, вбросы и забросы работали, без давления на ворота, понятно, не обошлось.
Когда смотришь на эти «надцатые» составы у канадцев, совершенно не понимаешь, почему все заранее отдали сборной России победу на Олимпиаде. У этих в массе своей не хватающих звезд с неба ребят мечта — сгонять на Игры. У каждого первого. Они и без того готовы пахать на износ даже на предсезонке. А там — еще и запах золота добавится. И болельщики появятся. В Питере был всего один — с довольно большим флагом и в свитере Гретцки.
Кстати, ближе к концу второго периода само собой вспомнилось, что Олег Знарок ни разу за всю свою тренерскую карьеру Канаду не обыгрывал. С почином. Хоть так — на предсезонном турнире. С
Игорь ЕРОНКО
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