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СКА (Санкт-Петербург) — Канада — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Херсли — 2 (бол., Ковальчук, Белов), 39:53 — 1:0. Гусев — 2 (Карпов, Чудинов), 49:20 — 2:0. В. Тихонов — 2 (Каблуков), 58:07 — 3:0.

Вратари: Шестеркин (57:30 — 58:07) — Скривенс.

Судьи: Кулев, Оскирко.

16 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

ФИНСКАЯ ОРЛЯНКА

Третий игровой день на турнире Пучкова начался с подбрасывания монетки. Вернее, сеанс игры в орлянку стал следствием первого результата. «Северсталь» ухитрилась одолеть «Йокерит» со счетом 2:1 и создала любопытный прецедент — у всех команд в группе В оказалось по три очка. Череповчане отвалились за счет худшей разницы шайб, а вот финны и «СКА-Нева» были равны и по этому показателю. Пришлось решать все с помощью монетки. Представители «Йокерита» и армейского фарма вышли к бортику, сотрудник СКА подбросил монетку и выпала та сторона, которую выбрали финны. Так гости из Хельсинки отправились в финал, а хозяева из Петербурга — сражаться за третье место. Зря говорят, что дома стены помогают…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Для определения победителя группы Б пришлось бросать жребий. "Йокерит" в финале, "СКА-Нева" сыграет за третье место. Мы все сняли! <a href="https://t.co/jSPLYQXSkU">pic.twitter.com/jSPLYQXSkU</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/897831652688351232">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНШЛАГ В ЛЕДОВОМ

Первый признак возвращения хоккея в Петербург — давка в вестибюле станции метро «Проспект Большевиков». За полтора часа до начала матча перед эскалаторами собралась огромная толпа. Говорят, в какой-то момент станцию даже закрыли на вход, лишь бы освободить место для людей, желающих подняться наверх и пойти в Ледовый.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так выглядит солдаут на игру СКА - Канада <a href="https://t.co/eXSTwRDVwT">pic.twitter.com/eXSTwRDVwT</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/897847105217343488">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Наверное, местные жители нас ненавидят, — рассмеялся мне в ухо парень в красно-синем свитере.

— А я им завидую — на хоккей пешком ходят, — парировал его приятель.

На афише, посвященной турниру имени Пучкова, встречу СКА с канадцами выделили красным и правильно сделали. Билеты на этот матч закончились дня за три до игры. И никого не смутил тот факт, что в этом составе «Кленовых листьев» нет Кросби и Макдэвида, а вместо них Мацумото и Щехура.

РИКОШЕТ ОТ ДВУХ КЛЮШЕК

Канадцы довольно быстро показали, что называть этот вариант сборной «японской подделкой» (Мацумото вышел во втором звене) было бы опрометчиво. Первые пять минут они смотрелись бодрее армейцев, но тут Ковальчук вспомнил, кто тут главный специалист по матчам с канадцами. Дацюк вывел товарища на убойную позицию и тот зарядил по воротам Скривенса. Бросок заблокировал кто-то из защитников. Вскоре СКА все-таки забил, но сделал это слишком уж хитроумным способом — после броска Кетова шайба попала сразу в две клюшки — сначала каблуковскую, а потом тихоновскую и уже от нее влетела в ворота. Арбитры красоту не оценили и отменили этот гол. Тихонов сыграл чисто, а вот Каблуков поднял свою клюшку чуть выше, чем нужно.

НЕРВНЫЙ СКРИВЕНС

В конце второго периода армейцы и канадцы обменялись удалениями. Сначала в большинстве оказались гости, и Шестеркину пришлось выручать СКА после броска Щехуры, а потом в переплет попали «Кленовые листья». В штрафной бокс отправился все тот же Щехура, а потом компанию ему составил Лалонд. 20 секунд меньшинства в формате «пять на три» до того обеспокоили Скривенса, что на нервах он стал делать глупости. Сначала завалил ударом клюшки в место изгиба ноги закрывавшего ему обзор Плотникова, а потом сцепился с Широковым. В итоге заработал еще 4 минуты численного неравенства. Патрик Херсли такие моменты не упускает. Швед подловил свой момент и фирменным броском открыл счет в матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бабах!<br>А вот теперь идите отдыхать. И возвращайтесь обязательно <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9D%D0%94?src=hash">#СКАКНД</a> <a href="https://t.co/y8hpW0Ts9R">pic.twitter.com/y8hpW0Ts9R</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/897881421003595776">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВЫСТРЕЛ ГУСЕВА

Больше всех от отъезда в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова пострадал, разумеется, Никита Гусев. За полтора сезона вместе с такими товарищами он превратился в одну из звезд КХЛ, но теперь придется все начинать сначала. Правда прошлой осенью Гусеву тоже пришлось на некоторое время сменить партнеров по звену. Шипачев с Дадоновым уехали на Кубок мира, а экс-форвард «Югры» успешно играл и в тройке с Коскирантой и Барабановым, и в тройке с Прохоркиным и Широковым.

В это межсезонье Гусева активно наигрывают в сочетании с Прохоркиным и Карповым. С каждой игрой это звено выглядит все интереснее и интереснее. В начале третьего периода именно форвард блеснул новым умением — зарядил от синей линии и шайба рикошетом влетела в сетку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кому красотищи от Гусева? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9D%D0%94?src=hash">#СКАКНД</a> <a href="https://t.co/LlQsrEUnxC">pic.twitter.com/LlQsrEUnxC</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/897890504293142541">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А последний гол в игре забил Тихонов, уже в пустые ворота. СКА выиграл все матчи в группе и отправился в финал к везучему «Йокериту», а канадцам предстоит игра против «СКА-Невы».