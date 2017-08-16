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16 августа 2017, 22:42 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеисты СКА обыграли сборную Канады на турнире имени Пучкова

ТАСС, 16 августа. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл сборную Канады со счетом 3:0 в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Шайбы забросили Патрик Херсли (40-я минута), Никита Гусев (50) и Виктор Тихонов (59).

СКА на групповом этапе одержал две победы в двух матчах и вышел в финал турнира, где 17 августа встретится с хельсинкским «Йокеритом», попавшим в финал благодаря жребию. Сборная Канады в матче за третье место сыграет с командой «СКА-Нева». В матче за пятое место «Сочи» будет противостоять череповецкая «Северсталь».

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.

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