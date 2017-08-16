«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД
Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 5:1.
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Рижская команда сумела первой открыть счёт, на 4-й минуте встречи голом отметился Марис Бичевскис. После шайбы забрасывали только игроки команды Алексея Кудашова, голы на свой счёт записали Денис Осипов, Рушан Рафиков, Брэндон Козун, Денис Алексеев и Павел Кудрявцев.
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