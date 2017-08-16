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16 августа 2017, 21:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: «Динамо» совершило камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги после победы в матче с казанским Ак Барсом (3:2 Б) на Кубке <span class=error>ЛЖД</span>. Увеличить
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«В третьем периоде мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как “Ак Барс”, тем самым проявив командный характер. Конечно, надо также признать, что Юнас Энрот действовал очень надежно и внес большой вклад в этот успех. Он много раз выручал партнеров и оставил “Динамо” в игре. Можно похвалить и бригады меньшинства, которые потрудились на славу. Но предсезонка продолжается, и нам еще много над чем надо работать. Хотя сегодня сделан хороший шаг в правильном направлении.

Порой мы не успевали за соперником в опасных ситуациях у своих ворот. Зато в третьем периоде заставили Казань не успевать за нами. Получили много большинства, и одно из них привело парней к классному голу, положившему начало камбэку. Сейчас предсезонка для всех. Арбитры устанавливают определенные стандарты, хоккеисты к этим стандартам приспосабливаются… В итоге команды имеют достаточно возможностей попрактиковать действия в неравных составах», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

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