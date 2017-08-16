Дуайер: «Динамо» совершило камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В третьем периоде мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как “Ак Барс”, тем самым проявив командный характер. Конечно, надо также признать, что Юнас Энрот действовал очень надежно и внес большой вклад в этот успех. Он много раз выручал партнеров и оставил “Динамо” в игре. Можно похвалить и бригады меньшинства, которые потрудились на славу. Но предсезонка продолжается, и нам еще много над чем надо работать. Хотя сегодня сделан хороший шаг в правильном направлении.
Порой мы не успевали за соперником в опасных ситуациях у своих ворот. Зато в третьем периоде заставили Казань не успевать за нами. Получили много большинства, и одно из них привело парней к классному голу, положившему начало камбэку. Сейчас предсезонка для всех. Арбитры устанавливают определенные стандарты, хоккеисты к этим стандартам приспосабливаются… В итоге команды имеют достаточно возможностей попрактиковать действия в неравных составах», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.
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