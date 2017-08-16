Владимир Крикунов: Это мой последний сезон в роли главного тренера

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— Это мой последний сезон в роли главного тренера, — сказал Крикунов. — Уже точно решено. Да, однажды я уже «завершал карьеру», но вернулся. Но теперь точно — все. Что меня заставит передумать? Наверное, ничего. Хотя… Я хочу провести полный сезон. Без отставок. Для меня это важно.

Мы покажем с «Автомобилистом» хороший результат, но потом точно закончу. Что буду делать? Сначала путешествовать, а потом не знаю. Вероятно, моя жизнь будет связана с хоккеем, но главным тренером не буду.