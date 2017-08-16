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16 августа 2017, 20:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче Кубка Башкортостана

МОСКВА, 16 авг — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов победил уфимский «Салават Юлаев» в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок республики Башкортостан, который проходит в Уфе.

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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу нижнекамцев. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Игорь Макаров (20-я минута) и Денис Куляш (26). У «Нефтехимика» отличился Чед Рау (6, 34). В серии буллитов победу гостям принес Павел Порядин.

В следующем матче турнира «Салават Юлаев» 18 августа сыграет с тольяттинской «Ладой», «Нефтехимик» в тот же день встретится с «Адмиралом» из Владивостока.

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