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16 августа 2017, 19:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фонтейн: Минскому «Динамо» ещё есть куда расти, к сезону мы готовы

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал итоги третьего матча команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане в серии послематчевых бросков одолели казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.

«Много времени провели в боксе для штрафников, но хорошо сыграли в меньшинстве. В третьем периоде проявили характер и воспользовались усталостью соперника. Дважды пропустили в первой половине игры, не очень внимательно сыграли, но такое случается. Главное, что смогли отыграться. Два удаления подряд у меня? Я думаю, там не было ничего особенного, просто сыграл клюшкой, и уж точно не попал в лицо. У нас было три игры за последние четыре дня, поэтому не всё получается, но к сезону мы готовы. Нам ещё есть куда расти, мы смотрим видео, анализируем и делаем выводы», — отметил Фонтейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

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Новости КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» победили в серии буллитов «Ак Барс» в Кубке ЛЖД

Хоккеисты минского «Динамо» победили в серии буллитов «Ак Барс» в Кубке ЛЖД

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили казанский «Ак Барс» 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в серии буллитов и сыграют за третье место в Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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