Хоккейный клуб «Йокерит» стал финалистом турнира имени Пучкова благодаря жребию

После завершения матчей турнира в группе B «Йокерит», петербургский клуб «СКА-Нева» и череповецкая «Северсталь» набрали по три очка. Череповчане по дополнительным показателям заняли третью строчку и теперь сыграют в матче за пятое место с «Сочи». Для определения же победителя группы пришлось бросать жребий, который определил, что в финал выходит команда из Хельсинки, а «СКА-Нева» сыграет в матче за третье место.

Финал и матчи за третье и пятое места пройдут в четверг.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Для определения победителя группы Б пришлось бросать жребий. "Йокерит" в финале, "СКА-Нева" сыграет за третье место. Мы все сняли! <a href="https://t.co/jSPLYQXSkU">pic.twitter.com/jSPLYQXSkU</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/897831652688351232">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>