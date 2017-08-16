Хоккейный клуб «Йокерит» стал финалистом турнира имени Пучкова благодаря жребию
МОСКВА, 16 авг —
Р-Спорт. Финский «Йокерит» стал победителем группы B и финалистом предсезонного хоккейного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге благодаря жребию, сообщается в официальном микроблоге петербургского СКА в Twitter.
После завершения матчей турнира в группе B «Йокерит», петербургский клуб «СКА-Нева» и череповецкая «Северсталь» набрали по три очка. Череповчане по дополнительным показателям заняли третью строчку и теперь сыграют в матче за пятое место с «Сочи». Для определения же победителя группы пришлось бросать жребий, который определил, что в финал выходит команда из Хельсинки, а «СКА-Нева» сыграет в матче за третье место.
Финал и матчи за третье и пятое места пройдут в четверг.
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