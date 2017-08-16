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16 августа 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова

Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках предсезонного мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 5:2.

Омский Авангард одержал победу над хабаровским Амуром в рамках предсезонного мемориала Виктора <span class=error>Блинова</span> встреча завершилась со счётом 5:2. Увеличить
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В составе омской команды заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Меньшиков, Максим Березин, Илья Михеев, Юхан Сундстрём и Андре Петерссон. Среди подопечных Андрея Мартемьянова голами отметились Никита Камалов и Вячеслав Литовченко.

«Авангард» одержал вторую победу на турнире, хабаровская команда оба проведённых матча проиграла.

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