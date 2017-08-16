«Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова
Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках предсезонного мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 5:2.
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В составе омской команды заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Меньшиков, Максим Березин, Илья Михеев, Юхан Сундстрём и Андре Петерссон. Среди подопечных Андрея Мартемьянова голами отметились Никита Камалов и Вячеслав Литовченко.
«Авангард» одержал вторую победу на турнире, хабаровская команда оба проведённых матча проиграла.
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