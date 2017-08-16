Хоккеисты минского «Динамо» победили в серии буллитов «Ак Барс» в Кубке ЛЖД

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Начало матча в Риге сложилось не слишком удачно для подопечных Горди Дуайера. Белорусская команда пропустила по голу от соперников в первом и втором периодах — 0:2. Однако в третьем «зубры» успешно действовали при розыгрыше большинства. Автором заброшенной шайбы стал Евгений Ковыршин. На 58-й минуте он смог сделать голевой дубль — 2:2. В овертайме голов заброшено не было, а в серии буллитов сильнее были минчане. Голы забросили Егор Шарангович и Роб Клинкхамер. Лучшим игроком в составе «Динамо» признан шведский голкипер Юнас Энрот.

Минское «Динамо» в Кубке ЛЖД 17 августа сыграет за третье место. Соперник «зубров» определится сегодня вечером по итогам противостояния рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива». В случае победы российской команды за бронзу динамовцы вновь сыграют с казанцами.

Турнирное положение: «Динамо» (Рига) — 6 очков (2 игры), «Ак Барс» — 4 (3), «Локомотив» — 3 (2), «Динамо» (Минск) — 2 (3).

Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское «Динамо» пять раз принимало в нем участие, но белорусской команде ни разу не удавалось попасть в призеры.

Для подопечных Горди Дуайера Кубок ЛЖД является заключительным подготовительным турниром перед началом выступления в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, в которой минчане стартуют 23 августа домашней встречей с финским «Йокеритом».