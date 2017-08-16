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16 августа 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Йокерит» уступил «Северстали» на турнире в Санкт-Петербурге

«Северсталь» обыграла «Йокерит» со счетом 2:1 в матче предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

В составе победителей по шайбе забросили Матей Странски и Николай Казаковцев. В составе финского клуба единственный гол на счету Никласа Йенсена.

Турнир имени Пучкова.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

Голы: Странски — 3 (Голик, Рыбин), 0:51 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (бол., Й. Б. Йенсен), 3:06 — 1:1. Казаковцев — 1 (Кодола), 7:04 — 1:2.

Вратари: Ратилайнен (Рамо, 59:03, 59:12) — Гудачек.

Судьи: Васильев, Цыплаков.

16 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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Хоккейный клуб «Йокерит» стал финалистом турнира имени Пучкова благодаря жребию

МОСКВА, 16 авг — Р-Спорт. Финский «Йокерит» стал победителем группы B и финалистом предсезонного хоккейного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге благодаря жребию, сообщается в официальном микроблоге петербургского СКА в Twitter.
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