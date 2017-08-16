«Йокерит» уступил «Северстали» на турнире в Санкт-Петербурге
«Северсталь» обыграла «Йокерит» со счетом 2:1 в матче предсезонного турнира имени Пучкова в
Санкт-Петербурге.
В составе победителей по шайбе забросили Матей Странски и Николай Казаковцев. В составе финского клуба единственный гол на счету Никласа Йенсена.
Турнир имени Пучкова.
«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).
Голы: Странски — 3 (Голик, Рыбин), 0:51 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (бол., Й. Б. Йенсен), 3:06 — 1:1. Казаковцев — 1 (Кодола), 7:04 — 1:2.
Вратари: Ратилайнен (Рамо, 59:03, 59:12) — Гудачек.
Судьи: Васильев, Цыплаков.
16 августа.
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