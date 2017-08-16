«Барыс» победил «Югру» в первом матче на турнире в Омске

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Счет на десятой минуте открыл нападающий «Барыса» Владимир Маркелов. Во втором периоде казахстанская команда развила свое преимущество, забросив две шайбы за 40 секунд в большинстве: на 23-й минуте отличился Найджел Доус, а следом за ним — Дмитрий Шевченко. Еще до перерыва «Барыс» в четвертый раз поразил ворота соперника — на 37-й минуте блеснул Мартен Сен-Пьер.

Третий период остался за «Югрой», которая смогла избежать крупного поражения. На 53-й минуте Александр Угольников в большинстве отыграл одну шайбу, а на 56-й окончательный счет установил Даниил Ильин.

В Мемориале Блинова участвуют шесть команд КХЛ. Помимо «Барыса «и «Югры» это омский «Авангард», «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал». Турнир завершится 19 августа, а его победителем станет команда, набравшая больше всех очков по круговой системе.

Предсезонный турнир в Омске посвящен памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира по хоккею Виктора Блинова, который умер в 1968 году во время тренировки в возрасте 22 лет.

В следующем матче на Мемориале Блинова «Барыс», завтра, 17 августа встретится с «Автомобилистом». Начало игры — в 15:00 по астанинскому времени.