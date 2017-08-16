Казахстанский хоккеист уезжает в Америку

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Хоккеист будет играть в USHL (United States Hockey League), Хоккейной Лиге США, за клуб из городка Су-Фолс в Южной Дакоте.



Напомним, 20-летний игрок провел в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 6 (3+3) результативных баллов, а также отыграл 9 матчей в плей-офф Кубка Гагарина, где записал на свой счет 1 результативную передачу. На молодежном чемпионате Мира в группе А первого дивизиона, где наша сборная завоевала бронзовые медали, в 5 матчах отличился 2 заброшенными шайбами и 3 голевыми передачами.