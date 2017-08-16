Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30698796/
16 августа 2017, 11:48 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Казахстанский хоккеист уезжает в Америку

Как стало известно корреспонденту Sports.kz, молодой нападающий «Барыса» Кирилл Панюков решил продолжить свою карьеру за океаном.

Как стало известно корреспонденту Sports.kz молодой нападающий <span class=error>Барыса</span> Кирилл <span class=error>Панюков</span> решил продолжить свою карьеру за океаном. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеист будет играть в USHL (United States Hockey League), Хоккейной Лиге США, за клуб из городка Су-Фолс в Южной Дакоте.

Напомним, 20-летний игрок провел в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 6 (3+3) результативных баллов, а также отыграл 9 матчей в плей-офф Кубка Гагарина, где записал на свой счет 1 результативную передачу. На молодежном чемпионате Мира в группе А первого дивизиона, где наша сборная завоевала бронзовые медали, в 5 матчах отличился 2 заброшенными шайбами и 3 голевыми передачами.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Головкин провел тренировку с Гассиевым

Станимир Стойлов: «Главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги Чемпионов»

Кристина Хаммер: «Любимый боксер? GGG. Потому что он - нокаут-машина. И мы оба из Казахстана»