Казахстанский хоккеист уезжает в Америку
Как стало известно корреспонденту Sports.kz, молодой нападающий «Барыса» Кирилл Панюков решил продолжить свою карьеру за океаном.
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Хоккеист будет играть в USHL (United States Hockey League), Хоккейной Лиге США, за клуб из городка
Напомним, 20-летний игрок провел в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 6 (3+3) результативных баллов, а также отыграл 9 матчей в
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