Игорь Кравчук: «В «Куньлуне» еще будет ротация сочетаний»

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Пекинский «Куньлунь» выиграл в Магнитогорске предсезонный турнир Мемориал Ромазана. Ранее на предсезонном Sochi Hockey Open китайский клуб впервые предстал перед публикой в обновленном составе под руководством нового главного тренера — легендарного канадца Майка Кинэна. Пекинский клуб занял пятое место, уступив СКА и магнитогорскому «Металлургу» и выиграв у ХК «Сочи». В эксклюзивном интервью «Известиям» ассистент Майка Кинэна, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о нынешнем состоянии команды и вспомнил своей о работе скаутом по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в штабе сборной России времен Зинэтулы Билялетдинова.

— Вы впервые оказались в Сочи после Олимпиады-2014. Ностальгия не мучила?

— Просто приятно было снова побывать здесь после того, как мне довелось выводить на лед «Большого» в Сочи сначала юниорскую сборную России на чемпионате мира 2013 года, а затем приезжать сюда с национальной командой на Олимпиаду-2014. Не всё тогда у нас получилось, но видеть объекты, где наш спорт совсем недавно пережил многочисленные триумфы и ты был свидетелем этого, очень приятно. Место особенное.

— Сочи изменился со времен юношеского чемпионата мира и Олимпиады?

— Из окон автобуса, отеля или со стадиона города не видишь. Постоянно находишься в работе с командой и переезжаешь из одной точки в другую. Руководишь во время игры, проводишь тренировки, просматриваешь другие матчи. Но из того, что удалось увидеть, можно сказать — Сочи изменился в лучшую сторону после Игр-2014. Видно, что город не остановился в развитии и продолжает использовать импульс, который ему дала Олимпиада.

— «Куньлунь» занял пятое место на турнире в Сочи. Участие в нем стало для вас полезным?

— В любом случае такие турниры очень полезны для команды. Мы встретились с двумя достаточно серьезными коллективами — СКА и магнитогорским «Металлургом», финалистами последнего Кубка Гагарина. Это была очень нужная проверка для «Куньлуня», когда ты можешь увидеть, насколько боеспособны твои хоккеисты на фоне лучших мастеров лиги.

— «Куньлунь» в межсезонье значительно обновил состав. Уже определились со звеньями?

— Мне трудно сказать — это решать главному тренеру. Какие-то сочетания еще будем пробовать. Тем более сейчас трое наших ребят выступают за сборную Канады. Есть и травмированные. Поэтому сочетания еще будут меняться.

— Каковы шансы ваших подопечных-канадцев попасть в заявку своей сборной на Олимпиаду в Пхенчхане?

— Я бы воздержался от оценок — это не моя забота, а тренеров сборной Канады. Только им определять, кого брать в Корею. Сейчас, в Сочи, они собрали еще не всех хоккеистов, выступающих в Европе. Наверняка на турнире в Петербурге будет несколько другой состав.

— После ухода из штаба «Северстали» у вас были варианты трудоустройства, кроме «Куньлуня»?

— Были переговоры с некоторыми клубами, которые я не хочу сейчас называть. В любом случае предложение от «Куньлуня» было наиболее интересным. У меня появился шанс поработать с такого уровня специалистом, как Майк Кинэн — с человеком, у которого можно очень многому научиться. Здесь для меня выбор был очевиден.

— Вы начинали карьеру в НХЛ под руководством Кинэна в «Чикаго Блэкхокс» и в 1992 году вместе дошли до финала Кубка Стэнли. Нынешний Майк сильно отличается от тогдашнего?

— Трудно сравнивать. Тогда я на него смотрел глазами игрока, сейчас — глазами помощника. Майк во многих вопросах достаточно принципиальный человек. И очень требовательный ко всем — и к тренерскому штабу, и к игрокам. Жажда побеждать в каждом матче, внимание к мелочам, стремление раскрыть потенциал каждого — всё это у него было в «Чикаго» и осталось с тех пор. И с годами Кинэн только шлифует свои лучшие качества. Его богатый опыт, громкие победы вроде Кубка Канады — 1987, Кубка Стэнли — 1994 с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Кубка Гагарина — 2014 с «Магниткой» не заставили его остановиться в развитии. Он всегда стремится к самосовершенствованию. И меняется с возрастом только в лучшую сторону.

— Кинэн чем-то удивил вас во время этой предсезонки?

— Не удивил, но еще раз укрепил меня во мнении, что для Майка в хоккее нет вещей, которые застали бы его врасплох. Я знаю его 25 лет и всегда поражался его четкой подготовленности ко всему — тренировкам, играм, межсезонью. На мельчайшие изменения в жизни команды у него всегда есть продуманный план. В этом смысле Майк — эталон подготовленности и порядка.

— Как поделены обязанности между вами и его ближайшим помощником Бобби Карпентером?

— Мы вместе работаем, дополняем друг друга. Я в большей степени отвечаю за игру в большинстве, Бобби — за меньшинство. Но жесткого деления полномочий между нами нет. Если кто-то подмечает ошибки у другого, начинаем это обсуждать, вносим коррективы и совместными усилиями стараемся находить оптимальное решение. Ну и Майк в качестве главного тренера всё это контролирует, подробно разъясняя задачи. Кроме того, я перевожу российским игрокам указания Майка и Бобби, так что работы хватает.

— В Пекине уже довелось побывать?

— Я был там один раз. В конце апреля — начале мая я пробыл в Пекине восемь дней, когда формировался штаб и состав команды. Помог Майку в ряде вопросов, после чего мы разъехались и встретились уже летом на просмотровом лагере в Торонто, организованном Федерацией хоккея Китая, чтобы все заинтересованные лица могли поработать с этническими китайцами, провести широкий просмотр их с прицелом на Олимпиаду-2022 в Пекине.

— Этнические китайцы в «Куньлуне» способны добиться успеха со своей сборной на домашних Играх?

— Есть очень интересные ребята с опытом игры в североамериканских лигах. Тот же Брендон Йип играл немного в НХЛ. В общем, есть от чего отталкиваться при подготовке сборной к Олимпиаде-2022. Пять лет — достаточно большой срок, чтобы подтянуться до соответствующего уровня.

— Вы с Кинэном рассматривали вариант приглашения в «Куньлунь» вашего сына Кристофера?

— Нет, ни разу не поднимали этот вопрос.

— Конкуренция в ближайшем сезоне КХЛ будет серьезной?

— Ротация в клубах большая. Конечно, есть ЦСКА, СКА, «Магнитка» и еще несколько сильных клубов, имеющих мощные составы. Но сейчас предсезонка — все под нагрузками, тасуют атакующие тройки, пары защитников, пробуют вратарей. Слишком много неизвестных факторов, чтобы делать прогнозы.

— Вас не удивило, что, несмотря на Олимпиаду, наши хоккеисты массово уехали в НХЛ?

— В чужую голову не залезешь. Бывают случаи, когда выбор дается один раз. И многим хотелось попробовать себя в НХЛ в первый раз или, как в случае с Евгением Дадоновым, во второй. Тут каждый отталкивается от своих обстоятельств, поэтому я бы не стал выводить какую-то общую тенденцию и делать выводы относительно нынешнего уровня КХЛ. Всё равно это цветочки по сравнению с тем, что было в момент моего отъезда за океан. Тогда был «большой ветер перемен». Уехало очень много людей. За 2−3 года — около 100 человек из команд бывшего СССР. И это были игроки высочайшего уровня — четыре состава уехало. Яма была полная.

— После ухода из системы Федерации хоккея России (ФХР) вы ни разу не высказывались о причинах неудачи сборной на домашней Олимпиаде. Для вас эта тема стала табу?

— Нет. Во-первых, не спрашивали. Во-вторых, мне сложно дать объективный анализ. Я проводил селекцию по НХЛ и предоставлял информацию главному тренеру, который ее анализировал и принимал решение. Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за неудачу на домашней Олимпиаде, где мы не смогли побороться за медали. Но за 2,5 года, не считая периода локаута в НХЛ, было просмотрено свыше сотни матчей, собран и обработан громадный объем информации. Считаю, что делал свою работу честно. Что касается работы с юниорской сборной России на ЧМ-2013, то это тот случай, когда есть возможность, которая может оказаться единственной. И это то, что я люблю: работать с молодыми игроками. За этот шанс я благодарен ФХР.

— Считается, что скауту сборной по НХЛ тяжело совмещать эту работу с другой должностью, поскольку физически сложно отслеживать ситуацию за океаном…

— Ну, а что было смотреть, если не было никаких игр? Смысла ездить туда в тот момент не было. Когда после локаута возобновился чемпионат НХЛ, я вновь вернулся к своим функциям скаута.