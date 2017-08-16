«Автомобилист» закончил комплектование на сезон в КХЛ

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До старта нового сезона КХЛ усиления команды не предвидится, сообщил в разговоре с «Известиями» главный тренер команды Владимир Крикунов.

— Скорее всего, больше не будем приводить людей, — заявил «Известиям» наставник «Автомобилиста». — Сейчас идет подготовка к сезону, есть травмированные хоккеисты, поэтому по ходу некоторых подготовительных матчей приходилось переходить на игру в три звена — как это случилось в матче со «Спартаком» на турнире в Нижнем Новгороде.

В первую неделю августа «Автомобилист» принял участие в традиционном предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области. Подопечные Владимира Крикунова заняли на нем предпоследнее, пятое, место, опередив лишь выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург». Команда проиграла в овертаймах «Ак Барсу» (3:4) и «Салавату Юлаеву» (0:1), в основное время — нижегородскому «Торпедо» (3:4), победила по буллитам «Спартак» (3:2) и в основное время — «Металлург» (3:1).

Несмотря на невысокий турнирный результат, главный тренер екатеринбуржцев доволен общим содержанием игры.

— С серьезными соперниками уровня «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Торпедо» мы играли на равных, — отметил специалист. — Казани и Уфе не проиграли в основное время, хороший по качеству хоккей выдался и с нижегородцами. И это в условиях того, что мы играли практически ежедневно и имели в команде несколько травмированных ребят.

На этой неделе «Автомобилист» участвует в Мемориале имени Блинова в Омске, где, помимо екатеринбуржцев и хозяев турнира — «Авангарда», также сыграют ханты-мансийская «Югра», хабаровский «Амур» и астанинский «Барыс».

— Состав у нас еще не сформировался окончательно, — пояснил Владимир Крикунов. — В Нижнем у нас каждый день были новые сочетания. Новая игра — новый состав. Но сейчас поиски подходят к концу. Тройки у нас уже определились. Но из-за травм Ильи Крикунова, Егора Миловзорова и Тейлора Бека людей в этих тройках не хватало и мы заполнили их молодыми ребятами. Некоторые из них хорошо себя проявили. Так что вместе с ними и вернувшимися игроками скоро соберем пятерки и пойдем в новый сезон.

Последнее приобретение «Автомобилист» сделал в понедельник. Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли Дуайтом Кингом. Оба своих трофея 28-летний форвард завоевал в составе «Лос-Анджелес Кингз», а минувший сезон в НХЛ выступал за «Монреаль Канадиенс».

Ранее состав «Автомобилиста» пополнили 14 хоккеистов. Среди них — приехавший из клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» защитник Никита Трямкин, вернувшийся из череповецкой «Северстали» вратарь Якуб Коварж, а также защитники Денис Бодров («Салават Юлаев»), Георгий Мишарин («Сибирь»), Станислав Егоршев («Торпедо»), Кирилл Лямин («Нефтехимик»), нападающие Франсис Паре («Женева-Серветт»), Виталий Попов («Амур»), Егор Миловзоров («Сибирь»), Дмитрий Пестунов («Трактор»), Александр Кучерявенко («Авангард») и Тейлор Бек (форвард системы «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. «Автомобилист» проведет первый матч 23 августа — екатеринбуржцы на выезде встретятся с игроками магнитогорского «Металлурга», финалиста последнего розыгрыша Кубка Гагарина и победителя Восточной конференции предыдущего регулярного чемпионата.