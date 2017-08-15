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15 августа 2017, 22:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб КХЛ «Слован» по буллитам победил чешскую «Комету» в контрольном матче

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» в серии буллитов одолели «Комету» из чешского города Брно в товарищеской игре.

Хоккеисты братиславского <span class=error>Слована</span> в серии <span class=error>буллитов</span> одолели Комету из чешского города <span class=error>Брно</span> в товарищеской игре. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Слована». В составе победителей шайбы забросили Марек Гецл (6-я минута) и Радек Смоленяк (28), решающий буллит в активе Юрая Микуша. У соперников дубль оформил Мартин Дочекал (33, 42).

«Слован» стартует в регулярном чемпионате КХЛ 23 августа выездным матчем с действующим обладателем Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА.

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