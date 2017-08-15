Клуб КХЛ «Слован» по буллитам победил чешскую «Комету» в контрольном матче

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Слована». В составе победителей шайбы забросили Марек Гецл (6-я минута) и Радек Смоленяк (28), решающий буллит в активе Юрая Микуша. У соперников дубль оформил Мартин Дочекал (33, 42).