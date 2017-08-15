«СКА-Нева» обыграл ХК «Северсталь» на турнире имени Пучкова

Шайбы забросили Денис Кондратьев (3-я минута), Данила Квартальнов (35) и Андрей Алтыбармакян (53).

«СКА-Нева» завершил групповой этап с тремя очками. В заключительном матче группы сыграют «Северсталь» (0 очков) и «Йокерит» (3 очка).

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА, «Йокерит», «Сочи» и «Северсталь», команда Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», а также сборная Канады.

Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно. Турнир завершится 17 августа.