ЦСКА победил «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
ТАСС, 15 августа. ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта «Мегаспорт».
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Шайбы забросили Роман Любимов (5-я минута), Кирилл Петров (43) и Антон Бурдасов (54).
В следующем матче ЦСКА 17 августа сыграет с «Витязем», «Спартак» в тот же день проведет встречу с московским «Динамо».
Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды — «Спартак».
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