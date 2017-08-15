ЦСКА победил «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

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Шайбы забросили Роман Любимов (5-я минута), Кирилл Петров (43) и Антон Бурдасов (54).

В следующем матче ЦСКА 17 августа сыграет с «Витязем», «Спартак» в тот же день проведет встречу с московским «Динамо».

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды — «Спартак».