«Куньлунь» выиграл мемориал Ромазана, «Магнитка» заняла последнее место

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У «Сибири» — второе место, у «Трактора» — третье. Хозяин турнира, магнитогорский «Металлург», занял последнее место, набрав три очка в трёх встречах. «Магнитка» одолела «Куньлунь» в стартовом матче (3:2), а затем потерпела два поражения (1:4 — от «Трактора», 0:2 — от «Сибири»).