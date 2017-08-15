Российский хоккеист Марченко останется в КХЛ на два-три года
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник Алексей Марченко, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), проведетв Континентальной хоккейной лиге порядка
двух-трех лет. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник «Торонто» выставил 25-летнего защитника на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не проявил к нему интерес.
«Марченко расторг контракт с «Торонто». Мы ждем, что в ближайшее время он заключит соглашение с клубом КХЛ. Думаю, что срок соглашения составит
Хотим, чтобы он заключил соглашение еще до начала чемпионата КХЛ".
«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройтом». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей. В Континентальной хоккейной лиги права на игрока принадлежат московскому ЦСКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter