Российский хоккеист Марченко останется в КХЛ на два-три года

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В понедельник «Торонто» выставил 25-летнего защитника на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не проявил к нему интерес.

«Марченко расторг контракт с «Торонто». Мы ждем, что в ближайшее время он заключит соглашение с клубом КХЛ. Думаю, что срок соглашения составит два-три года, — сказал Милстейн. — Мы целенаправленно готовились к такому развитию событий, Алексей последние месяцы жил и готовился в Москве.

Хотим, чтобы он заключил соглашение еще до начала чемпионата КХЛ".

«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройтом». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей. В Континентальной хоккейной лиги права на игрока принадлежат московскому ЦСКА.