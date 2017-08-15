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15 августа 2017, 20:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Российский хоккеист Марченко останется в КХЛ на два-три года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник Алексей Марченко, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), проведетв Континентальной хоккейной лиге порядка двух-трех лет. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

В понедельник клуб выставил 25-летнего защитника на <span class=error>драфт</span> отказов. Увеличить
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В понедельник «Торонто» выставил 25-летнего защитника на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не проявил к нему интерес.

«Марченко расторг контракт с «Торонто». Мы ждем, что в ближайшее время он заключит соглашение с клубом КХЛ. Думаю, что срок соглашения составит два-три года, — сказал Милстейн. — Мы целенаправленно готовились к такому развитию событий, Алексей последние месяцы жил и готовился в Москве.

Хотим, чтобы он заключил соглашение еще до начала чемпионата КХЛ".

«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройтом». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей. В Континентальной хоккейной лиги права на игрока принадлежат московскому ЦСКА.

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