«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Адмиралом» на Кубке Республики Башкортостан. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 4:1.
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После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Куляша и Филипа Ларсена. В концовке второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Станислав Гареев сделал счёт 3:0, а затем Павел Махновский сократил отставание. В заключительной трети окончательный результат установил Энвер Лисин.
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