«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан

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После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Куляша и Филипа Ларсена. В концовке второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Станислав Гареев сделал счёт 3:0, а затем Павел Махновский сократил отставание. В заключительной трети окончательный результат установил Энвер Лисин.