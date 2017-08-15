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15 августа 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Адмиралом» на Кубке Республики Башкортостан. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 4:1.

<span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> одержал уверенную победу над Адмиралом на Кубке Республики Башкортостан. Увеличить
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После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Куляша и Филипа Ларсена. В концовке второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Станислав Гареев сделал счёт 3:0, а затем Павел Махновский сократил отставание. В заключительной трети окончательный результат установил Энвер Лисин.

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