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15 августа 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сухарь» Салака помог «Сибири» взять верх над «Магниткой» на мемориале Ромазана

«Сибирь» одержала победу над магнитогорским «Металлургом» на мемориале Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а на 44-й минуте Кирилл Воробьёв вывел новосибирскую команду вперёд, его гол стал победным. Окончательный счёт установил Игнат Земченко, поразивший пустые ворота «Магнитки». Вратарь Александр Салак провёл матч на ноль.

Ранее на турнире «Сибирь» уступила «Куньлунь Ред Стар» (2:4) и одолела «Трактор» (2:1 ОТ). «Металлург» проиграл «Трактору» (1:4) и победил «Куньлунь» (3:2).

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