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15 августа 2017, 19:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Динамо» обсудит новый контракт с Терещенко после полного восстановления хоккеиста

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Динамо» начнет обсуждение нового соглашения с нападающим Алексеем Терещенко после того, как форвард полностью восстановится. Об этом журналистам рассказал советник генерального директора клуба Рубен Бегунц.

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«Вопрос на стадии обсуждения. Он долечивается, идет процесс реабилитации. Как только он выйдет на свой уровень, мы начнем обсуждение его будущего, — сказал Бегунц. — Сумеет ли он вернуться в команду до начала сезона, станет известно после вердикта врачей».

В минувшем сезоне Терещенко провел за «Динамо» 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 17 (4 шайбы + 13 передач) очков. Также в его активе 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф. Форвард выступает за «Динамо» с 2014 года.

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