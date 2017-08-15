«Динамо» обсудит новый контракт с Терещенко после полного восстановления хоккеиста

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«Вопрос на стадии обсуждения. Он долечивается, идет процесс реабилитации. Как только он выйдет на свой уровень, мы начнем обсуждение его будущего, — сказал Бегунц. — Сумеет ли он вернуться в команду до начала сезона, станет известно после вердикта врачей».