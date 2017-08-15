Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Югру» в матче Мемориала Блинова

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов (1-я минута), Николай Лемтюгов (4), Александр Пережогин (17) и Михаил Фисенко (20). У проигравших отличился Евгений Скачков (5).

В следующем матче 16 августа «Авангард» сыграет с хабаровским «Амуром». «Югра» в тот же день встретится с астанинским «Барысом».

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие «Югра», «Амур», екатеринбургский «Автомобилист», «Барыс» и «Авангард». Мемориал Блинова завершится 20 августа.