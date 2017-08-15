ХК «Динамо» (Москва) обыграл «Витязь» в стартовом матче Кубка мэра Москвы
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над подмосковным «Витязем» в первом матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
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Встреча, прошедшая во дворце спорта «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Голы в составе победителей забили Юусо Хиетанен (8-я минута), Мартиньш Карсумс (13), Дастин Бойд (34) и Дмитрий Сидляров (50), у «Витязя» отличились Яакко Риссанен (3), Роман Хорак (48) и Ессе Манкинен (53).
Во втором туре в четверг «Витязь» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» — со «Спартаком».
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