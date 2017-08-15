Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30692632/
15 августа 2017, 18:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Динамо» (Москва) обыграл «Витязь» в стартовом матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над подмосковным «Витязем» в первом матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

Хоккеисты московского Динамо одержали победу над подмосковным Витязем в первом матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во дворце спорта «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Голы в составе победителей забили Юусо Хиетанен (8-я минута), Мартиньш Карсумс (13), Дастин Бойд (34) и Дмитрий Сидляров (50), у «Витязя» отличились Яакко Риссанен (3), Роман Хорак (48) и Ессе Манкинен (53).

Во втором туре в четверг «Витязь» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» — со «Спартаком».

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»