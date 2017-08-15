ХК «Динамо» (Москва) обыграл «Витязь» в стартовом матче Кубка мэра Москвы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во дворце спорта «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Голы в составе победителей забили Юусо Хиетанен (8-я минута), Мартиньш Карсумс (13), Дастин Бойд (34) и Дмитрий Сидляров (50), у «Витязя» отличились Яакко Риссанен (3), Роман Хорак (48) и Ессе Манкинен (53).

Во втором туре в четверг «Витязь» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» — со «Спартаком».