Сборная Канады обыграла ХК «Сочи» на турнире имени Пучкова
ТАСС, 15 августа. Сборная Канады со счетом 5:1 одержала победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Соревнования проходят в
Санкт-Петербурге.
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В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек (7-я и 37-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шон Коллинз (11), Джон Мацумото (37) и Джейкоб Микфликер (46). У проигравших отличился Илья Хохлов (34).
Канадцы набрали три очка и сравнялись с
Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.
В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА, «Йокерит», «Сочи» и «Северсталь», команда Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», а также сборная Канады.
Турнир завершится 17 августа.
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