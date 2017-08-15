Сборная Канады обыграла ХК «Сочи» на турнире имени Пучкова

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В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек (7-я и 37-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шон Коллинз (11), Джон Мацумото (37) и Джейкоб Микфликер (46). У проигравших отличился Илья Хохлов (34).

Канадцы набрали три очка и сравнялись с санкт-петербургским СКА. Сборная Канады и СКА сыграют решающий матч за победу в группе 16 августа. «Сочи» проиграл два матча из двух и завершил выступление на турнире.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА, «Йокерит», «Сочи» и «Северсталь», команда Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», а также сборная Канады.

Турнир завершится 17 августа.