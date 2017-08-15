10 лучших нападающих нового сезона КХЛ

По ходу текущего межсезонья в КХЛ распалось несколько крайне интересных и самобытных атакующих звеньев, которые некогда определяли лицо лиги. Речь прежде всего о тройках Коваржа, Шипачёва и Доуса. Впрочем, многие из людей, игравших в них, остались в нашем чемпионате и отныне будут искать своё бомбардирское счастье по отдельности. «Чемпионат» составил рейтинг 10 лучших нападающих стартующего сезона КХЛ.

Илья Ковальчук (СКА)

Прошедший сезон получился великолепным для 34-летнего форварда. Илья смог вернуть себе утраченные лидерские позиции в СКА и вновь стал настоящим вожаком команды. Как итог — он привёл её ко второму в истории кубку Гагарина. Ещё до окончания чемпионата в прессе активно начали муссироваться слухи о возвращении Ковальчука в НХЛ. Интрига в этом вопросе держалась долго, сказано было немало, но в конце концов руководство питерских «армейцев» объявило, что нападающий останется в команде как минимум ещё на год, а значит, сможет сыграть на Олимпиаде в Корее. А следующим летом Ковальчуку уже будет 35, что означает для него возможность беспроблемного переезда за океан, без опроса всех клубов НХЛ относительно возражений против этого.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, игроки СКА Павел Дацюк и Илья Ковальчук (слева направо), ставшие обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2016-2017, празднуют победу на церемонии награждения. РИА "Новости"

Павел Дацюк (СКА)

Розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне для именитого нападающего был омрачён травмой, полученной в серии с московским «Динамо». Но это никак не отменяет того, что весь остальной сезон был проведён Павлом на высоком уровне. Да, в отличие от Ковальчука, разговоров о возвращении Дацюка в НХЛ уже не ведётся, но здесь и сейчас он лидер СКА и потенциальный капитан сборной на Олимпиаде. Хоккейный интеллект, чувство партнёра и техника по-прежнему при нём. Совсем недавно Павел сыграл свой первый матч после травмы — в нём он помог своим партнёрам по СКА обыграть «Сочи» в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Никита Гусев (СКА)

После ухода Шипачёва и Дадонова у тренерского штаба СКА появилась новая головная боль — найти подходящих партнёров для Никиты Гусева, столь ярко солировавшего в прошлом году в сочетании с Вадимом и Евгением. Пока пробуются разные варианты, но, судя по турниру в Сочи, ещё ни один из них в должной мере не сработал. В прошлом сезоне Гусев стал одним из лучших бомбардиров «регулярки». Контракт с Никитой заключён до 2019 года, что позволяет на время отсрочить разговоры о его возможном отъезде в НХЛ.

Цитата Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Мозякина, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Сергей Мозякин («Металлург» (Магнитогорск)

Безусловно, с уходом Зарипова магнитогорская тройка заметно осиротела, но остальные её действующие лица по-прежнему в строю. Сергей Мозякин в прошлом сезоне побил все мыслимые и немыслимые бомбардирские рекорды отечественных чемпионатов, и в этом году он будет их делать всё более недосягаемыми. Можно много говорить, что Мозякин — лицо и герой КХЛ, что это пример для подрастающего поколения, и всё это так и есть. Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Сергея, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Ян Коварж («Металлург» (Магнитогорск)

Верный партнёр Мозякина по тройке на протяжении последних нескольких сезонов, Коварж — один из сильнейших легионеров «Магнитки» за всю её историю. С уходом нескольких ключевых лиц, определявших погоду в уральском коллективе, на его с Сергеем плечи упал ещё больший груз ответственности за команду и партнёров, но эти способны его выдержать. Загвоздка для руководителей «Магнитки» состоит в том, что у Яна по действующему контракту остался всего один сезон в клубе и, учитывая возможный интерес к нему со стороны клубов НХЛ, удержать его будет крайне тяжело. Сам Ян также не прочь попробовать свои силы за океаном. «Пока рано говорить об отъезде в НХЛ. У меня действующий контракт с “Магниткой”. О том, что произойдёт дальше, остаётся только догадываться. Если будет интересное предложение, почему бы не попробовать себя в НХЛ?» — так оценил перспективы своего отъезда Коварж в интервью «Hokej.cz».

Цитата Без привычных партнёров, конечно, Доусу будет тяжелее, но он мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

Найджел Доус («Барыс»)

Также очень интересно будет посмотреть на то, как в наступающем сезоне без своих привычных партнёров — Боченски и Бойда — проявит себя форвард «Барыса» Найджел Доус. И, судя по Кубку президента Республики Казахстан, эта притирка идёт неплохо. В последних трёх сезонах Найджел неизменно забивал более 30 шайб за регулярный сезон. Продолжит ли он и в этом чемпионате эту добрую традицию? Без привычных партнёров, конечно, ему будет тяжелее, но Доус мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

Дастин Бойд («Динамо» (Москва)

Прошлый сезон у Дастина совсем не задался. Причина — перелом ноги, полученный в ходе предсезонного матча с «Куньлунем». Тем не менее до этого на протяжении нескольких лет подряд Бойд был одним из лидеров «Барыса» и составной частью одной из самых интересных и играющих троек нашего чемпионата вместе с Боченски и Доусом. По своему потенциалу Дастин — игрок первого звена в московском «Динамо».

Кирилл Капризов (ЦСКА)

История с подписанием Капризовым контракта с ЦСКА тянулась довольно долго, но теперь последние формальности утрясены, и следующие три годы Кирилл, если не случится ничего непредвиденного, проведёт в «армейской» форме. Для него это прежде всего шанс выиграть первый во взрослый карьере клубный титул. Других задач, кроме как победа в Кубке Гагарина, красно-синие перед собой и не ставят. Впрочем, конкуренция в составе команды Никитина настолько сильна, что Капризов, во всех своих прежних командах игравший в лидирующих сочетаний, выходил в товарищеских матчах за пределами первых двух троек. Понятно, что это пока ещё предсезонка и картина более-менее определится в стартовых играх регулярного чемпионата, но с таким подбором исполнителей, какой сейчас имеется в ЦСКА, Капризову придётся очень сильно постараться, чтобы стать одним из лидеров в команде.

Игрок ХК "Локомотив" Брэндон Козун (справа) и игрок ХК "Динамо" Илья Шинкевич в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК "Локомотив" (Ярославль) и ХК "Динамо" (Минск). РИА "Новости"

Брэндон Козун («Локомотив»)

Так называемая легионерская пятёрка в «Локомотиве» образца прошлого сезона было одним из наиболее запоминающихся сочетаний во всём нашем чемпионате. В таком же составе оно сохранилось и к началу текущего сезона, что даёт определённые надежды ярославским болельщикам. Можно сказать, что среди этой мощной группировки Козун — самый креативный и фонтанирующий интересными идеями игрок. Из двух проведённых в КХЛ сезонов прошлый, проведённый в «Локомотиве», выдался для канадца наиболее результативным. В этом году Ярославль так же держит в уме высокие цели, а Козун будет одним из лидеров команды, с помощью которого в первую очередь она будет их достигать.

Линус Умарк («Салават Юлаев»)

Имеет давно подтверждённый статус одного из самых умных и изобретательных нападающих в лиге. Прошлый сезон у «Салавата» не задался, но теперь позиции уфимской команды перед стартом сезона выглядят довольно многообещающими. Линус зажигает на площадке, умеет он это делать и вне её — чего только стоят его слова об уничтожении праздника 70-летия отечественного хоккея после победы шведы на московском этапе Евротура в прошлом году! Настроения относительно следующего сезона у Линуса отличные. «Болельщикам нашей команды стоит ожидать успешного сезона, более успешного, чем нынешний. В клуб пришёл отличный тренер, целый штаб финских тренеров, а это значит, что мы будем играть в действительно системный хоккей», — сказал Умарк ещё во время чемпионата мира. Как всё сложится на самом деле — посмотрим по ходу чемпионата.