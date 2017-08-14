Дацюк вернулся! Главный итог первого дня турнира Пучкова

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ТРИ ОЧКА ОТ 18-ЛЕТНЕГО ФИННА

«Йокерит» один из старейших участников предсезонных турниров в Ленинграде-Петербурге. Впервые в Северную столицу финны приехали еще в 1969 году. Правда вряд ли в Хельсинки сейчас кто-то вспомнит тот вояж. Хотя бы потому, что «джокеры» проиграли все матчи и заняли последнее место. Забавно, что одними из обидчиков финской команды стали ребята из олимпийской сборной Канады: тогда они накидали «Йокериту» 8 шайб. Теперь у финнов есть шанс поквитаться, но для этого надо попасть на «Кленовых листьев» в финальной части турнира.

Первый шаг к этой благородной цели «джокеры» сделали в понедельник. Финны без особого напряжения одолели «СКА-Неву». Армейскому фарму не помогло даже усиление из основы — Рукавишников, Дергачев и Рыков сыграли на младшую команду. Главным героем поединка стал 18-летний Эли Толванен. Нападающий организовал все три гола «Йокерита» — дважды забил сам и один раз сделал результативную передачу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНИКА

Олег Знарок еще на турнире в Сочи анонсировал скорое возвращение Павла Дацюка, но все равно появление центрфорварда в первом звене СКА стало мини-сенсацией. Очень уж долго он залечивал свою травму и очень уж часто нам обещали, что капитан армейцев вот-вот вернется в строй, что даже увидев его фамилию в протоколе многие не поверили: «А вдруг не сыграет?».

Дацюк сыграл и показал, что пять месяцев вынужденного простоя на нем почти не сказались. Свой фирменный бросок с неудобной руки в ближний угол он нанес в одной из первых смен. Правда первым «протокольным» действием форварда стало удаление, но без очков он не остался. В середине второго периода Дацюк и Плотников вывели Ковальчука на бросок и тот угодил точно под перекладину.

ДАЦЮК В РОЛИ ШИПАЧЕВА, КАРПОВ — ДАДОНОВА

Одна из главных интриг армейской предсезонки — новый вариант розыгрыша большинства. Две трети убойного звена Гусев — Шипачев — Дадонов уехали в НХЛ и Олегу Знарку пришлось искать замену своей самой результативной бригаде большинства.

Первое большинство от начала до конца откатало звено Дацюка с компании с Херсли и Яковлевым. При этом Плотников маячил на пятачке, а Херсли при каждом удобно случае пытался бросить. На вид было опасно, но результатов не принесло.

Во втором периоде мы увидели нечто новенькое. Дацюк и Ковальчук остались в бригаде, но к ним присоединились Гусев и Карпов. При этом Кови ушел на синюю линию, Дацюку досталась роль Шипачева, а Карпову — Дадонова. Правда и это сочетание забить в большинстве не смогло. В итоге вопрос с розыгрышем лишнего был решен с помощью грубой физической силы Херсли. Швед привычно щелкнул от синей линии, а Шикин к такому был не готов.

ЗУБАРЕВА НЕ ХВАТАЛО

На дворе август, а для защитников СКА продолжается финал плей-офф. Чем-то иным сложно объяснить результативность Херсли и Хафизуллина. Весной эта парочка доставила массу неприятностей Василию Кошечкину, а в конце лета затерроризировала Дмитрия Шикина. Херсли богатырским щелчком в большинстве довел счет до крупного, а первую шайбу в матче забросил Хафизуллин. Он так ловко спрятал свой бросок за парой сочинцев, что вратарь увидел шайбу уже за линией.

Двух голов от защитников публике было мало — в Ледовом принялись сокрушаться, что на льду нет травмированного Зубарева: «Он забил бы еще. Причем обязательно от красной линии».

ШТАБ ЦВЕТА ХАКИ

Во время официальных матчей КХЛ на всех тренерских скамейках действует строгий дресс-код: все рулевые команд проводят игры в костюмах и при галстуках. Предсезонный турнир — другое дело. Даже самые строгие наставники команд позволяют себе слегка расслабиться и приходят на матчи по-домашнему — в спортивных костюмах. Для СКА эта вольность стала очередным поводом вспомнить об армейских корнях. Весь штаб Олега Знарка облачился в камуфляжные олимпийки. Эта форма помогла петербуржцам начать домашний турнир с победы, правда всухую победить СКА не смог — Томилин в третье периоде забил один гол в ворота Коскинена.

СКА — ХК СОЧИ — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Голы: Хафизуллин — 1 (Гусев, Чудинов), 26:19 — 1:0. Ковальчук — 2 (бол., Дацюк, Плотников), 28:15 — 2:0. Ковальчук — 2 (бол., Барабанов, Прохоркин), 32:59 — 3:0. Томилин — 1 (Мальцев, Захарчук), 46:14 — 3:1. Вратари: Коскинен — Шикин. Судьи: Кулев, Оскирко. 14 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.