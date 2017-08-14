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14 августа 2017, 22:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рижское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче Кубка Латвийской железной дороги

ТАСС, 14 августа. Рижское «Динамо» со счетом 3:1 одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.

Встреча завершилась со счетом 3:1 рижане одержали вторую победу подряд и вышли в лидеры турнира. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэнни Кристо (14-я минута), Александр Ерофеев (40) и Увис Балинскис (51). У проигравших отличился Андрей Попов (55).

«Динамо» одержало вторую победу в двух матчах и вышло на первое место в таблице. «Ак Барс» с тремя очками занимает третью позицию.

В следующем матче 16 августа «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом». В тот же день «Ак Барс» встретится с минским «Динамо».

В турнире принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Четвертый год подряд на Кубке Латвийской железной дороги играют «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали «Локомотив» и рижское «Динамо». Последние три года кубок доставался «Ак Барсу». Турнир завершится 17 августа.

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