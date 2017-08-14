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14 августа 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче Мемориала Ромазана

ТАСС, 14 августа. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:1 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (16-я минута), Иван Вишневский (22), Юрий Петров (56) и Максим Якуценя (60). У проигравших отличился Ян Коварж (19).

«Трактор» вышел на первое место в таблице после двух матчей, набрав четыре очка. «Металлург» расположился на третьем месте с тремя очками.

Заключительные матчи турнира пройдут 15 августа. «Трактор» сыграет с пекинским «Куньлунем». «Металлург» встретится с новосибирской «Сибирью».

Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. «Металлург» выигрывал турнир 13 раз, по три раза трофей завоевывали ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев», дважды — московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» и по одному разу екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард». В этом сезоне за трофей борются «Металлург», «Куньлунь», «Сибирь» и «Трактор». Турнир проходит в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

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