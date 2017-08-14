Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»
«Локомотив» перезаключил контракты с четырьмя нападающими, сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Денис Мосалёв переподписал односторонне соглашение на один год. Двусторонние контракты с ярославцами переподписали Павел Красковский, Егор Коршков и Александр Полунин. Коршков и Красковский — на один год, а Полунин — на два.
31-летний Мосалёв в прошедшем сезоне провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и 10 в
20-летний Красковский в 73 играх отметился 22 (11+11) очками. 21-летний Коршков набрал 22 (7+15) балла в 51 матче. 20-летний Полунин в 60 встречах забил 11 голов и сделал 10 передач.
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