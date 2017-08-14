Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»

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Денис Мосалёв переподписал односторонне соглашение на один год. Двусторонние контракты с ярославцами переподписали Павел Красковский, Егор Коршков и Александр Полунин. Коршков и Красковский — на один год, а Полунин — на два.