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14 августа 2017, 20:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» перезаключил контракты с четырьмя нападающими, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Локомотив перезаключил контракты с четырьмя нападающими сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Денис Мосалёв переподписал односторонне соглашение на один год. Двусторонние контракты с ярославцами переподписали Павел Красковский, Егор Коршков и Александр Полунин. Коршков и Красковский — на один год, а Полунин — на два.

31-летний Мосалёв в прошедшем сезоне провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и 10 в плей-офф, набрав 12 (9+3) очка.

20-летний Красковский в 73 играх отметился 22 (11+11) очками. 21-летний Коршков набрал 22 (7+15) балла в 51 матче. 20-летний Полунин в 60 встречах забил 11 голов и сделал 10 передач.

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