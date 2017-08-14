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14 августа 2017, 19:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дацюк, Прохоркин и Плотников вернулись после травм в состав СКА на матч с «Сочи»

Нападающие СКА Павел Дацюк, Николай Прохоркин и Сергей Плотников восстановились после травм и вернулись в состав питерской команды на матч с ХК «Сочи», который пройдёт в рамках турнира имени Николая Пучкова и начнётся в 19:30 мск.

Нападающие <span class=error>СКА</span> Павел <span class=error>Дацюк</span> Николай <span class=error>Прохоркин</span> и Сергей Плотников восстановились после травм и вернулись в состав питерской команды на матч с ХК Сочи который пройдёт в рамках турнира имени Николая <span class=error>Пучкова</span> и начнётся в 19:30 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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Дацюк не играл со второго раунда плей-офф 2017 года, когда получил серьёзное повреждение в серии с московским «Динамо».

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Херсли, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Зуб — Рундблад, Тихонов — Каблуков — Кетов, Хохлачёв.

ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Хомицкий — Александров, Щегольков — Цветков — Морозов;
Кузнецов — Титов, Захарчук — Томилин — Мальцев;
Хохлов — Педан, Уэллман — О’Делл — Энеруд;
Падакин — Иванов — Лапенков, Щитов — Мамкин, Мироманов.

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