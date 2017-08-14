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14 августа 2017, 19:23 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Квартальновым

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Квартальновым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Нижнекамский <span class=error>Нефтехимик</span> расторг контракт с нападающим Никитой <span class=error>Квартальновым</span> сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Увеличить
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Отмечается, что соглашение с 23-летним форвардом расторгнуто по инициативе клуба.

В прошлом сезоне Квартальнов, присоединившись к «Нефтехимику» по ходу регулярного чемпионата, провел за клуб 27 игр и набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи).

Нефтехимик
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