ХК «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Квартальновым

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Отмечается, что соглашение с 23-летним форвардом расторгнуто по инициативе клуба.

В прошлом сезоне Квартальнов, присоединившись к «Нефтехимику» по ходу регулярного чемпионата, провел за клуб 27 игр и набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи).