Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ярославскому «Локомотиву» на Кубке ЛЖД

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Главный тренер минчан Горди Дуайер сделал несколько перестановок в составе своей команды по сравнению со стартовой встречей на турнире в Риге. Голкипер Михаил Карнаухов заменил на последнем рубеже обороны динамовцев Юнаса Энрота. Получил шанс проявить себя и один из лучших форвардов прошлого сезона — Александр Матерухин.

Матч с «Локомотивом» для «зубров» начался с удалений. Владимир Денисов и Дмитрий Знахаренко посетили бокс для штрафников уже в стартовые десять минут встречи. В меньшинстве минчане защищались удачно, а на 13-й минуте точным пасом Александра Кулакова воспользовался Александр Китаров, вовремя подправив шайбу в ворота соперников. В середине второго периода форвард ярославцев Илья Любушкин мощно бросил со средней дистанции в зоне белорусов и сравнял счет — 1:1. Однако далее «железнодорожники» схлопотали два подряд удаления, чем и воспользовались динамовцы. Большинство минской команды реализовал Александр Матерухин — 2:1.

В третьем периоде хоккеисты «Локомотива» значительно усилили давление на ворота минчан и создали несколько опасных моментов. В одном из таких эпизодов на 50-й минуте в сутолоке у ворот Михаила Карнаухова шайбу в ворота подправил Егор Коршков — 2:2. На 54-й минуте ошибкой защитников воспользовался форвард ярославцев Егор Аверин — 3:2, окончательный счет установил точным броском в пустые ворота Дмитрий Лугин — 4:2.

В матче с «Локомотивом» минское «Динамо» сыграло в следующем составе: Карнаухов (Энрот); Лисовец — Коробов, Лингле — Ковыршин — Фонтейн; Денисов — Дюков, Павлович — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Гаврус; Дрозд — Волков — Когалев; Знахаренко, Буйницкий.

В первом туре Кубка Латвийских железных дорог «зубры» уступили рижскому «Динамо» — 2:3, а «Локомотив» проиграл казанскому «Ак Барсу» — 1:2. Сегодня на турнире состоится еще один поединок. Рижское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» (19.30).

В третьем туре Кубка Латвийских железных дорог 16 августа минские динамовцы сыграют с соперниками из Казани, рижское «Динамо» встретится с «Локомотивом». Матч за третье место и финал состоятся 17 августа.

Минскому «Динамо» ранее не удавалось оказаться в числе призеров Кубка ЛЖД.