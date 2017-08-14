Кубок ЛЖД. Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»
В своем втором матче на турнире «Кубок Латвийских железных дорог» минское «Динамо» оказалось слабее ярославского «Локомотива» — 2:3.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
РИГА. «Арена Рига».
Начало — в 15.30.
ЛОКОМОТИВ: Мурыгин (Судницин); Кронвалль — Накладал, Каюмов — Контиола — Козун; Рафиков — Черепанов, Полунин — Красковский — Коршков; Любушкин — Осипов, Апальков — Лугин — Аверин; Мосалев — Картаев — Ильенко; Манухов, Коледов, Алексеев.
ДИНАМО Мн: Карнаухов (Энрот); Лисовец — Коробов, Лингле — Ковыршин — Фонтейн; Денисов — Дюков, Павлович — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Гаврус; Дрозд — Волков — Когалев; Знахаренко, Буйницкий.
ШАЙБЫ: 0:1 — Китаров (Кулаков, Лисовец, 12.36). 1:1 — Любушкин (Аверин, Лугин, 32.31). 1:2 — Матерухин (38.14-бол.). 2:2 — Коршков (Полунин, Любушкин, 49.21). 3:2 — Аверин (Любушкин, Апальков, 53.18). 4:2 — Лугин (59.42-п.в.).
Накануне, напомним, минчане со счетом 2:3 уступили рижскому «Динамо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter