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14 августа 2017, 17:54 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Кубок ЛЖД. Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

В своем втором матче на турнире «Кубок Латвийских железных дорог» минское «Динамо» оказалось слабее ярославского «Локомотива» — 2:3.

В своем втором матче на турнире Кубок Латвийских железных дорог минское Динамо оказалось слабее ярославского Локомотива — 2:3. Увеличить
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ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

РИГА. «Арена Рига».

Начало — в 15.30.

ЛОКОМОТИВ: Мурыгин (Судницин); Кронвалль — Накладал, Каюмов — Контиола — Козун; Рафиков — Черепанов, Полунин — Красковский — Коршков; Любушкин — Осипов, Апальков — Лугин — Аверин; Мосалев — Картаев — Ильенко; Манухов, Коледов, Алексеев.

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Энрот); Лисовец — Коробов, Лингле — Ковыршин — Фонтейн; Денисов — Дюков, Павлович — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Гаврус; Дрозд — Волков — Когалев; Знахаренко, Буйницкий.

ШАЙБЫ: 0:1 — Китаров (Кулаков, Лисовец, 12.36). 1:1 — Любушкин (Аверин, Лугин, 32.31). 1:2 — Матерухин (38.14-бол.). 2:2 — Коршков (Полунин, Любушкин, 49.21). 3:2 — Аверин (Любушкин, Апальков, 53.18). 4:2 — Лугин (59.42-п.в.).

Накануне, напомним, минчане со счетом 2:3 уступили рижскому «Динамо».

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Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой дубль нападающего Джастина Фонтейна не помог хоккеистам «Динамо-Минск» стартовать с победы на Кубке Латвийских железных дорог (ЛЖД). В первом матче «зубры» уступили рижскому «Динамо» со счетом 2:3 (2:0, 0:3, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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