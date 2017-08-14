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14 августа 2017, 9:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Киселевич: Руководство ЦСКА сделало все, чтобы клуб выиграл Кубок Гагарина

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА сделало все, чтобы команда добилась победы в Кубке Гагарина в предстоящем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейцев Богдан Киселевич.

По словам защитника теперь дело осталось за хоккеистами чтобы оправдывать то доверие которое им было оказано. Увеличить
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«Сезон был длинным, но нельзя сказать, что особенно непростым. Все-таки когда выполняешь определенную задачу и выигрываешь последний матч в концовке, то складывается немного другое ощущение. Все хорошо, немного скорректировал планы подготовки, три недели отдохнул. Сейчас у нас идет ротация состава — кто-то в форме, кто-то еще не совсем ее набрал, но это нормальная практика», — считает Киселевич.

«У нас куча новичков и все игроки высокого класса, — продолжил собеседник ТАСС. — Хорошие ребята, со многими был знаком ранее. Классно, что появляются мастера, которые повышают уровень клуба и конкуренции, которая каждого из нас заставляет быть лучше и расти. Это все идет на пользу результату».

«Руководство сделало все, чтобы мы выиграли Кубок Гагарина, теперь дело осталось за нами, чтобы оправдывать то доверие, которое нам было оказано», — заключил хоккеист.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Киселевич провел за ЦСКА 45 матчей, набрав 23 (2 шайбы + 21 передача) очка. В плей-офф защитник записал на свой счет 8 (2+6) баллов в 10 встречах. В мае хоккеист стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

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