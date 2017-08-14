Киселевич: Руководство ЦСКА сделало все, чтобы клуб выиграл Кубок Гагарина
МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА сделало все, чтобы команда добилась победы в Кубке Гагарина в предстоящем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейцев Богдан Киселевич.
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«Сезон был длинным, но нельзя сказать, что особенно непростым.
«У нас куча новичков и все игроки высокого класса, — продолжил собеседник ТАСС. — Хорошие ребята, со многими был знаком ранее. Классно, что появляются мастера, которые повышают уровень клуба и конкуренции, которая каждого из нас заставляет быть лучше и расти. Это все идет на пользу результату».
«Руководство сделало все, чтобы мы выиграли Кубок Гагарина, теперь дело осталось за нами, чтобы оправдывать то доверие, которое нам было оказано», — заключил хоккеист.
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Киселевич провел за ЦСКА 45 матчей, набрав 23 (2 шайбы + 21 передача) очка. В
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