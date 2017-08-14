«Салават Юлаев»: провалится ли финский эксперимент?

ТРЕНЕР

Эркка ВЕСТЕРЛУНД

Последний сезон финского тренера в «Йокерите» получился неудачным, но не по его вине. Просто за год до этого в клубе громко объявили, что Вестерлунд уходит, а не в одной лиге мира это не приносит результата. Никто не сомневается, что финский специалист — очень качественный, и у Леонида Вайсфельда он шел под первым номером в шорт-листе, так как отставка Игоря Захаркина была неминуемой.

Уже на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде было видно, как сильно поменялась команда. Ставка на оборону (при этом в атаке игрокам разрешают все), аккуратные действия в средней зоне, навязывание борьбы на каждом участке у своих ворот. Это будет не тот развеселый уфимский клуб, что был последние два сезона. Готовьтесь к тому, что у вратарей будет много «сухих» матчей (если Бен Скривенс не будет привозить себе сам, гуляя за воротами).

В команде необычайная конкуренция. Посмотрите на состав, и вы увидите, что Антон Лазарев, который умеет забивать, даже не проходит в основу. Про молодых в четвертом звене и говорить нечего. Но есть и проблемы. Например, первая тройка не выглядит сильно атакующей, ведь Йоонас Кемппайнен — форвард оборонительного плана. Он отлично будет подстраховывать своих партнеров, но создавать ему непросто.

На бумаге не слишком ярко выглядит и вторая тройка. Денис Кокарев совершенно напрасно наигрывается в качестве забивного форварда, но он хорош при разрушении, а у Эркки Вестерлунда это важней. А вот оборона выглядит очень прилично.

Вестерлунд принес в команду европейское отношение, когда к хоккеистам относятся очень хорошо и доверяют им. Но даже внутри коллектива к этому относятся настороженно, так как прекрасно понимают, что некоторым нужен кнут. Впрочем, после того, как закончилась внутриклубная «война», у Вайсфельда будет возможность сосредоточиться на том, чтобы держать хоккеистов в напряжении.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: в. Кареев (Нефтехимик), в. Скривенс (Динамо Мн), з. Ф. Ларсен (Ванкувер, НХЛ), з. Осипов (Торпедо), з. Панин (ЦСКА), н. Баранов, н. Кокарев, н. Федоров (все — Динамо М), н. Бусаров (Дизель, ВХЛ), н. Гиматов (Нефтехимик), н. И. Зубов (Авангард), н. Кемппайнен (Сибирь), н. Солодухин (Ак Барс)

Ушли: в. Гаврилов, в. Сведберг (Бостон, НХЛ), з. Бодров (Автомобилист), з. Воробьев (Лада), з. Корнеев (Северсталь), з. Леписто (Йокерит), н. Мих. Воробьев (Филадельфия, НХЛ), н. И. Григоренко, н. Дм. Макаров (Югра), н. Капризов (ЦСКА), н. Мальцев (Сочи), н. Мертл (Плзень, Чехия), н. Нестеров, н. Паршин (Торпедо), н. Соин (Лада), н. Черных (Спартак), н. Энкгвист (Юргорден, Швеция)

После того, как Вайсфельд в одиночку стал заниматься трансферами, команда приобрела более стройный вид, чем год назад. Даже во время межсезонья было видно, что игроков брали не просто для того, чтобы потратить деньги, а на определенные позиции. Теперь ни у кого (кроме, пожалуй, первой тройки) нет уверенности в том, что они завтра выйдут на лед, а если парням хочется играть, то они будут стараться выполнять требования тренеров.

При этом нельзя сказать, что у «Салавата Юлаева» были громкие победы на рынке. Выделить можно лишь приглашение Артема Федорова, который становится кандидатом в первую сборную. У уфимской команды приличная глубина состава, а ведь есть еще перспективная молодежь в «Толпаре».

Стоит отметить и смену вратарской бригады. Да, первым номером будет Бен Скривенс, но Андрей Кареев не просто наступает ему на пятки, но иногда выглядит и лучше канадца. Вайсфельд даже не переживает, если у Скривенса вдруг не пойдет игра.

ЗВЕЗДА

Линус УМАРК

Шведский нападающий немного напугал не только уфимских болельщиков, но и всю лигу, заявив, что через год крепко подумает, стоит ли ему продолжать выступать в КХЛ. Надеемся, что это лишь намек руководству уфимцев, чтобы они начали искать деньги на него. В «Салавате Юлаеве» нет ни одного более техничного хоккеиста, чем Линус, никого, кто бы мог принимать неожиданные и результативные решения в самый нужный момент. Без Умарка это уже другой «Салават Юлаев», и в клубе должны дать понять, что он самый ценный актив. В таком случае от него будет еще больше пользы.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Доминик КУБАЛИК

Сейчас у «Салавата Юлаева» нет людей типа Кирилла Капризова, которого можно было использовать в первом звене, или Михаила Воробьева, который стабильно получал игровое время. Нахваливают Михаила Котляревского. Ему 20 лет, он уже поиграл в КХЛ, и тот же Вайсфельд считает, что Игорь Захаркин мог бы его использовать гораздо активней. Но сейчас самый интересный молодой игрок — Доминик Кубалик.

Формально он — шестой легионер команды, вряд ли у него будет много игрового времени, но Кубалик довольно неплохо показал себя на турнире в Нижнем Новгороде, да и вообще считается надеждой чешского хоккея — если считать игроков за пределами НХЛ. Ему всего 21 год, он пока не готов возвращаться за океан, где он выступал в юниорских лигах, и хочет показать себя в Европе. Будет непросто.

ИНТРИГА

После долгого негласного запрета в КХЛ снова разрешили приглашать иностранных тренеров в российские команды, и интересно, как проявит себя в Уфе Эркка Вестерлунд. Чтобы сезон признали удачным, команде нужно выходить как минимум в финал конференции, но прямо сейчас это не кажется совсем уж несбыточной мечтой. Все для этого есть, учитывая, что у конкурентов свои проблемы. Но сейчас «Салават Юлаев» — один из главных претендентов на выход в финал, и если это случится, то все будут радоваться при любом исходе.

Не забывайте, что из-за «трансфера» Капризова (нападающего забрал ЦСКА с действующим контрактом) бюджет клуба на следующий сезон заметно увеличится и можно будет стать еще сильней. Но стоит «Салавату Юлаеву» провалиться (вылет в первых двух раундах), как все может измениться.

ЦИТАТА

— Впервые за всю карьеру сталкиваюсь с тренером, который не требует новых игроков, а повторяет, что у нас классная команда, — Леонид ВАЙСФЕЛЬД о первых днях работы с Эрккой Вестерлундом.

ЦИФРА