Владимир Ткачёв: «Цель «Ак Барса» — выиграть Кубок Гагарина»

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На прошедшем предсезонном турнире Sochi Hockey Open успешно выступила олимпийская сборная России. В ее составе собрались хоккеисты, претендующие на попадание в заявку на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. В финале они встретились с петербургским СКА, возглавляемым главным тренером национальной команды Олегом Знарком. Среди игроков олимпийской сборной был и один из лидеров казанского «Ак Барса» — нападающий Владимир Ткачёв. Год назад он дебютировал за национальную команду на Кубке Карьялы. С тех пор в его послужной список к выходу в финал Кубка Гагарина — 2015 добавились победа на Еврохоккейтуре и бронза чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже.

В Сочи 23-летний форвард дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением о своих шансах поехать в Корею, рассказал о реакции на допинг-скандал с Данисом Зариповым и задачах «Ак Барса» на сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Вызов в олимпийскую сборную на сочинский турнир не создает вам сложностей? Выходит, что вы пропустите часть предсезонки с «Ак Барсом»…

— Мы играем в хоккей. «Ак Барс» в эти дни проводил матчи Кубка губернатора Нижегородской области, олимпийская сборная — матчи турнира в Сочи. Это игровой отрезок предсезонки, когда идет много встреч подряд. Игровая практика что в клубе, что в сборной — примерно одно и то же. Так что тут проблем нет. В Сочи был престижный турнир с сильными соперниками, и это только в плюс.

— В феврале на шведском этапе Евротура вы считались старожилом сборной на фоне многочисленных новичков, хотя дебютировали в национальной команде только в ноябре 2016 года на Кубке Карьялы. Ощущаете себя таковым среди сочинского состава?

— По возрасту не подхожу, чтобы считаться ветераном. (Улыбается.) Да, уже есть победа на Евротуре и бронза чемпионата мира, но у нас много людей с такими регалиями. Так что командовать раздевалкой мне рано.

— На этом турнире вы играете в одном звене с дебютантом сборной и новичком «Ак Барса» Станиславом Галиевым. Он уже адаптировался к большой площадке?

— Все ребята стараются проявить себя. Стас — не исключение. Он хорошо сыграл эти матчи, мы неплохо взаимодействовали. Дальше будем играть еще лучше, налаживать взаимопонимание между собой и с Кириллом Капризовым. Думаю, всё будет хорошо. Покажем себя в клубе, а там, если всё сложится удачно, и в сборной тоже.

— С Капризовым вы уже не первый раз в одном звене — на Шведских хоккейных играх выступали в тройке с ним и Анатолием Голышевым. Вашу связку можно назвать устоявшейся?

— Кирилл — хороший, талантливый нападающий. Мы стараемся находить общий язык не только на льду, но и вне его, а это важно. Но какие-то связки остаются, какие-то меняются. То, что мы сейчас играем вместе, — это здорово. Нам нравится играть в связке. Мы хорошо понимаем друг друга.

— Что нового для себя извлекли из участия в майском чемпионате мира?

— Всегда что-то получается, что-то нет. Нужно делать выводы из ошибок и двигаться дальше. Ясно, что даже игра за сборную в Евротуре сильно отличается от КХЛ и по скорости катания и принятия решений, и в плане контактной борьбы, не говоря уже о чемпионате мира. Сыграть на нем и выиграть медаль — серьезный шаг вперед. Совсем другой хоккей, другие скорости. На мой взгляд, наша команда в этих условиях проявила себя достойно даже в проигранных матчах с США и Канадой. Все игры получились хорошие, упорные. Думаю, болельщикам понравилось, сыграли мы зрелищно. К сожалению, отдельные ошибки не позволили нам добиться победного результата. Сейчас мы стараемся их анализировать и исправлять.

— Во время прошлого Еврохоккейтура вы уходили от прямых ответов на вопросы относительно шансов поехать на Олимпиаду в Пхенчхан. Сейчас, когда НХЛ отказалась отпускать туда своих хоккеистов, эти шансы выросли?

— Я по-прежнему считаю преждевременным рассуждать о своих шансах поехать на Игры в Корее. Надо просто играть в хоккей и ни о чем больше не думать, демонстрировать лучшую игру, а решение о составе сборной на Олимпиаду — забота тренеров, а не хоккеистов. Очевидно, что все мы будем биться, прикладывать усилия, чтобы оказаться в этом составе. А Олимпиада всё равно будет сильная — на нее соберут лучших хоккеистов из возможных. И качество игры останется на высоком уровне.

— До весеннего продления контракта с «Ак Барсом» не рассматривали вариант с отъездом в НХЛ по примеру группы российских игроков? Или сразу решили не рисковать Олимпиадой?

— На самом деле всё состоит из мелочей. На мое решение остаться в Казани повлияли разные факторы. Считаю это решение правильным лично для меня, особенно подписание контракта на два года. Казань — это место, где я могу прогрессировать, лучше работать. И Олимпиада, конечно, стала немаловажным фактором.

— Нынешняя предсезонка «Ак Барса» чем-то отличается от предыдущих?

— Думаю, все игроки согласятся, что этим летом она была тяжелее, чем все предыдущие сборы с момента моего попадания в главную команду. Были внесены коррективы в подготовку: тренировки стали более объемными, более нагрузочными, упор был сделан на выносливость. Вышло тяжело, но ребята справились.

— Ваше звено с Галиевым в «Ак Барсе» на сезон окончательно сформировано?

— Пока нет. Мы со Стасом сыграли всего две игры за «Ак Барс». Сейчас — в наше отсутствие — тренеры пробовали другие связки. Думаю, то, в каком сочетании мы начнем сезон, определит турнир в Риге (Кубок Латвийской железной дороги, пройдет 13—17 августа . — «Известия»). Не исключены изменения и в ходе сезона, потому что могут сложиться разные обстоятельства — кто-то получит травму, кто-то проиграет конкуренцию. От этого никто не застрахован.

— Как отреагировали на скандал с Данисом Зариповым?

— Все были удивлены. Мы не знакомы со всей информацией, поэтому сложно как-то оценивать решение дисциплинарных органов и анализ этого допинг-теста. Хочется, чтобы справедливость восторжествовала и Данису хотя бы уменьшили срок дисквалификации.

— Раньше вы не были знакомы с Зариповым?

— Да, мне практически не доводилось с ним общаться до его ухода из «Ак Барса» в «Магнитку». Познакомились уже позже. Да и сейчас времени было мало — совсем немного тренировались вместе. При этом нас наигрывали в одном звене, и по идее мы должны были начать сезон в одной тройке. Обидно, это значимая потеря для Казани.

— Как новички вписались в команду?

— Всех приняли хорошо. Уверены, что они нам помогут. Есть общая цель на сезон, ради которой все вместе и будут работать. Думаю, вы сами знаете, что это за цель, и наши болельщики знают. Я даже произносить вслух не буду.

— Победа в Кубке Гагарина?

— Разумеется. У топового клуба задачи могут быть только такие. И это не просто слова. Это то, что мы обязаны делать, и то, к чему мы будем прилагать все усилия.