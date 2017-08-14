СКА и сборная Канады сыграют на хоккейном мемориале Пучкова в Санкт-Петербурге
ТАСС, 14 августа. Хоккейный турнир памяти Николая Пучкова стартует в понедельник в
Санкт-Петербурге. Среди шести участников — сильнейший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона СКА, а также олимпийская сборная Канады.
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В турнире памяти Пучкова примут участие шесть команд, из которых четыре представляют КХЛ — помимо СКА, это финский «Йокерит» из Хельсинки, ХК «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Компанию им, помимо канадской сборной, составят хоккеисты из клуба Молодежной хоккейной лиги «СКА-Нева».
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Николай Пучков — вратарь ЦСКА и СКА, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира. После окончания карьеры долгие годы тренировал ленинградский СКА, который под его руководством в 1971 году впервые стал призером чемпионата СССР, заняв третье место.
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