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14 августа 2017, 1:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА и сборная Канады сыграют на хоккейном мемориале Пучкова в Санкт-Петербурге

ТАСС, 14 августа. Хоккейный турнир памяти Николая Пучкова стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. Среди шести участников — сильнейший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона СКА, а также олимпийская сборная Канады.

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В турнире памяти Пучкова примут участие шесть команд, из которых четыре представляют КХЛ — помимо СКА, это финский «Йокерит» из Хельсинки, ХК «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Компанию им, помимо канадской сборной, составят хоккеисты из клуба Молодежной хоккейной лиги «СКА-Нева».

Олимпийская сборная Канады принимает участие во втором летнем турнире в России. 5—9 августа канадцы под руководством Вилли Дежардена сыграли в Сочи, где заняли третье место — вслед за олимпийской командой России и СКА. Канадцы в овертайме обыграли «Сочи» (1:0), однако со счетом 2:3 уступили российской сборной. В матче за третье место сборная Канады сумела победить финалиста Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» — 3:1.

Канадская команда составлена из хоккеистов, выступающих в европейских клубах, и менеджерский штаб «кленовых листьев» решил проверить в Санкт-Петербурге новых хоккеистов. Большинство представляет клубы КХЛ, среди них выделяется голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс, новичок ЦСКА защитник Мэт Робинсон, а также еще два игрока обороны — Кэм Баркер из «Барыса» и Стефан Эллиотт из «Ак Барса».

На турнире памяти Пучкова команды разбиты на две группы, матчи в которых пройдут 14—16 августа. 17 августа состоятся матчи за пятое и третье места, а также финал. Мемориал Николая Пучкова проводился в период с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах победителем турнира становился «Йокерит», в 2015-м главный приз взяли хозяева из СКА.

Николай Пучков — вратарь ЦСКА и СКА, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира. После окончания карьеры долгие годы тренировал ленинградский СКА, который под его руководством в 1971 году впервые стал призером чемпионата СССР, заняв третье место.

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