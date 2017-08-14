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14 августа 2017, 0:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Минскому «Динамо» ещё над многим нужно работать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения от рижского «Динамо» (2:3) на Кубке ЛЖД.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги после поражения от рижского Динамо (2:3) на Кубке <span class=error>ЛЖД</span>. Увеличить
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«Думаю, получился достаточно напряжённый поединок. Обе команды показали физически активную игру. Но для нас это были словно два матча в одном. Если в первом периоде мы проводили быстрые атаки и хорошо распоряжались моментами, то во втором оказались далеки от той игры, которую хотим показывать: не могли контролировать шайбу, теряли её… В то же время соперник здорово контратаковал, забросил, вернулся в игру. Третий период получился равным, однако к тому времени уже уступали 2:3 и не смогли сравнять счёт. Нам ещё много над чем надо работать. Готовимся к завтрашнему матчу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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Новости КХЛ

Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой дубль нападающего Джастина Фонтейна не помог хоккеистам «Динамо-Минск» стартовать с победы на Кубке Латвийских железных дорог (ЛЖД). В первом матче «зубры» уступили рижскому «Динамо» со счетом 2:3 (2:0, 0:3, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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