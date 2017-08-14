Дуайер: Минскому «Динамо» ещё над многим нужно работать

«Думаю, получился достаточно напряжённый поединок. Обе команды показали физически активную игру. Но для нас это были словно два матча в одном. Если в первом периоде мы проводили быстрые атаки и хорошо распоряжались моментами, то во втором оказались далеки от той игры, которую хотим показывать: не могли контролировать шайбу, теряли её… В то же время соперник здорово контратаковал, забросил, вернулся в игру. Третий период получился равным, однако к тому времени уже уступали 2:3 и не смогли сравнять счёт. Нам ещё много над чем надо работать. Готовимся к завтрашнему матчу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.