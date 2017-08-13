Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

Белорусская команда активно начала встречу и старалась прессинговать соперников по всей площадке. На 9-й минуте встречи минчане выиграли борьбу за шайбу за воротами рижан. Евгений Ковыршин сделал точный пас на пятачок, где новичок белорусов Джастин Фонтейн уверенно переиграл голкипера Джастина Питерса — 1:0. Агрессивные действия на площадке «зубров» не всегда были оправданы, и в ходе периода они часто нарушали правила. Вторую голевую комбинацию гости смогли провести под занавес периода, на 17-й минуте. Нападающий Роб Клинкхаммер длинной передачей под синюю линию вывел на хорошую позицию Джастина Фонтейна, который точным броском в ближнюю «девятку» удвоил преимущество гостей в счете — 2:0.

Все изменилось во втором периоде. На 28-й минуте латвийские хоккеисты сократили отставание — 1:2. Вскоре форвард рижан Дэнни Кристо воспользовался ошибкой минчан в средней зоне и вышел один на один с вратарем Юнасом Энротом, отправив шайбу в ворота — 2:2. Перед самым перерывом, на 39-й минуте, гол на свой счет записал еще один игрок хозяев Гунарс Скворцовс — 3:2. В оставшееся время до финальной сирены «зубры» пытались отыграться, но часто нарушали правила и не смогли перехватить инициативу.

В прошедшем матче против рижского «Динамо» минчане сыграли в следующем составе: Энрот (Карнаухов); Коробов — Лисовец, Клинкхаммер — Ковыршин — Фонтейн; Денисов — Дюков, Павлович — Шарангович — Гаврус; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Лингле; Дрозд — Волков — Когалев; Амброжейчик Устиненко.

В другом матче турнира казанский «Ак Барс» выиграл у ярославского «Локомотива» — 2:1.

Во втором туре соревнований 14 августа в Риге минское «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом» (15.30), затем 16 августа встретится с казанским «Ак Барсом» (15.30). 17 августа состоится матч за третье место и финал турнира.

Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское «Динамо» пять раз принимало участие, но ни разу белорусской команде не удалось попасть в призеры.

Для подопечных Горди Дуайера Кубок ЛЖД — заключительный подготовительный турнир перед стартом в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги, в которой минчане стартуют 23 августа домашней встречей с финским «Йокеритом».